Il a sauvé 2 personnes : un Algérien décoré en France

Contrairement au cliché que véhiculent certains médias et hommes politiques, la délinquance n’est pas l’unique chose par laquelle se distinguent les Algériens établis en France.

La diaspora algérienne est aussi capable de suivre de hautes études, d’occuper des postes de responsabilité, de réaliser des exploits sportifs et… d’accomplir des actes de bravoure.

Le 22 juin dernier, la commune de Gaillon (Normandie, nord-ouest de Paris) a honoré deux jeunes hommes, dont un Algérien, pour acte de bravoure. Il s’agit de Steven Delange et de Mohammed Lemrini qui, au péril de leurs vies, ont sauvé deux personnes de la noyade.

Les faits remontent au samedi 14 mai 2022. Selon le récit du quotidien régional, L’impartial, il est environ 19 h lorsque le conducteur d’une Twingo perd le contrôle de son véhicule, sort de la chaussée et finit sa course dans un étang.

« Je n’ai pas réfléchi, j’ai sauté directement dans l’eau »

Le premier à intervenir est Steven Delange, paysagiste de 32 ans, qui était garé juste devant l’endroit de l’accident. Au même moment, Mohammed Lemrini, jeune immigré algérien établi en France depuis 6 ans, et son beau-frère Samir Morsli arrivent face à la Twingo. Sans hésiter, ils garent leur véhicule et se précipitent vers le lieu de l’impact.

La Twingo, avec à bord deux quinquagénaires, est projetée dans un bassin de rétention d’eau dont le rivage est jonché de déchets. En voyant la voiture flotter dans les eaux sales, les deux jeunes hommes ne se posent pas de questions. Steven Delange plonge. Mohammed Lemrini le suit immédiatement. « Je n’ai pas réfléchi, j’ai sauté directement dans l’eau », raconte le jeune algérien.

Le conducteur et son ami tapent sur la vitre pour tenter de s’extraire, mais en vain. La voiture commence à sombrer. Devant l’urgence, Mohammed décide d’agir. Il casse alors le carreau, mais se blesse à la main. Steven saisit un à un les deux hommes et les extrait du véhicule. Aidés par une autre personne, Steven et Mohammed remontent les hommes à la surface et parviennent à les tirer jusqu’au rivage à la force de leurs bras.

« Ils ont fait preuve d’une grande bravoure et d’un courage exceptionnel »

Quand les secours arrivent, Mohammed Lemrini, dont la main continuait de saigner abondamment, monte avec les deux victimes dans l’ambulance.

Pour rendre hommage aux deux héros, la commune de Gaillon a organisé, le 22 juin dernier une cérémonie, en leur honneur. La maire, Odile Hantz, délivre à Steven Delange et Mohammed Lemrin la médaille de la ville. Une distinction honorifique qui salue l’acte héroïque qu’ont accompli les trois sauveteurs.

Dans le communiqué que la mairie a publié sur sa page Facebook à la suite de la cérémonie, on peut lire ces lignes élogieuses : « Ils ont fait preuve d’une grande bravoure et d’un courage exceptionnel. Ils n’ont pas hésité une seule seconde à plonger dans cette eau trouble et profonde pour sauver ces deux hommes ».

Ainsi, Mohammed Lemrini, père depuis quelques semaines, se souviendra longtemps de ce fameux soir de mai 2022.