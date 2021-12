Il a rompu son contrat avec Qatar SC : Belaili vers un club européen ?

Durant cette période de rendez-vous footballistiques de grande envergure, les équipes brillent et leurs meilleurs joueurs scintillent dans les stades les plus prestigieux, à l’instar de nos Verts à Doha qui font couler beaucoup d’encre depuis le début de la Coupe Arabe.

En effet, l’Algérie n’a eu de cesse d’impressionner notamment un de ses Fennecs, Youcef Belaili. L’attaquant fait parler de lui depuis le début de la Coupe. De par ses performances, il séduit les footeux, épatent les supporters algériens et fait l’unanimité chez les spécialistes du jeu.

Auteur d’un superbe but à plus de 40 mètres des filets de l’équipe adverse, Belaili charme plus que jamais, sa grande contribution dans les victoires et la qualification de l’Algérie à la finale de la Coupe Arabe est indéniable.

Au revoir le Qatar, ce fut un plaisir

L’international algérien a mis fin à son contrat avec le club de football qatari, le Qatar SC. Un contrat censé arriver à sa fin en juin 2022. Cette décision a été, selon le manager de Belaili, prise et convenue à l’amiable entre le club et le joueur, et ce, selon les déclarations du manager à nos confrères d’Echourouk.

Son manager a également déclaré que le transfert du joueur se fera avant la CAN qui sera lancée à partir du 9 janvier prochain, vers un grand club européen.

Quel sera donc le club qui bénéficiera des performances exceptionnelles du grand Youcef Belaili ? L’avenir nous le dira.