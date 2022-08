Il a refusé un déplacement en Israël : Amoura risque des sanctions

L’absence de Mohamed-Amine Amoura lors du dernier match de son équipe face au FC Bâle a suscité des interrogations. Alors que le club n’a pas communiqué la raison de l’absence, on parle d’une sanction sportive à la suite du refus du joueur de se déplacer avec son équipe à Israël pour aller défier la formation locale de Hapoel Be’er Sheva.

En plus d’Ahmed Touba avec Basaksehir Istanbul, c’était au tour d’un autre international algérien de refuser de se déplacer à Israël. Mohamed-Amine Amoura, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a décidé de faire l’impasse sur ce voyage avec son équipe pour aller défier la formation locale de Hapoel Be’er Sheva. Un match qui aura lieu jeudi, dans le cadre du retour du troisième tour préliminaire de l’Europe Conference League.

Le match d’hier ayant opposé le FC Lugano au FC Bâle (1-0) a été marqué par l’absence de l’attaquant algérien. Le club suisse n’a pas communiqué le motif de l’absence, mais cela a ouvert les portes aux spéculations quant à une sanction sportive à l’encontre du joueur pour avoir refusé de faire déplacement, étant donné qu’il n’est pas blessé.

Il est à rappeler que l’attaquant international a disputé le match aller qui a eu lieu en Suisse. Un match remporté par les Israéliens sur le score de deux buts à zéro.

Les 4 algériens de l’OGC Nice confrontés à un dilemme

Visiblement, les joueurs algériens évoluant en Europe sont toujours confrontés à un dilemme lorsqu’il s’agit d’un déplacement en Israël. En plus d’Ahmed Touba et Mohamed-Amine Amoura, leurs compatriotes de l’OGC Nice se trouvent dans une situation embarrassante.

En effet, Youcef Atal, Hicham Boudaoui, Bilal Brahimi et Andy Delort affronteront le représentant Israélien Maccabi Tel Aviv en match aller des barrages de l’Europe Conference League. Il aura lieu jeudi à Tel-Aviv à 18h. Mais au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas encore si les quatre internationaux algériens feront le déplacement avec leur équipe à Israël ou non.

Il est à rappeler que Hichem Boudaoui avait fait le déplacement avec l’OGC Nice à la Palestine occupée en décembre 2020 pour disputer un match de la même compétition face au représentant israélien Beer-Sheva. Le jeune international algérien avait fait l’objet du lynchage de la part des Algériens.