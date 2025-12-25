Il a pété un plomb après le match face au Soudan : Bounedjah, que s’est-il passé ?

Baghdad Bounedjah a pété un plomb après la fin du match face au Soudan. L’origine de cet incident serait à cause d’une mésentente avec Adel Boulbina dans une action de jeu.

L’équipe d’Algérie a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2025 en s’imposant avec autorité face au Soudan sur le score sans appel de trois buts à zéro. Une entrée en matière réussie sur le plan comptable et collectif, qui a rassuré les supporters des Verts quant aux ambitions affichées dans cette compétition continentale. Cependant, malgré cette large victoire, un fait marquant est venu quelque peu ternir la soirée algérienne.

La réaction de Bounedjah

Alors que l’ensemble des joueurs, le staff technique et les membres de la délégation algérienne laissaient éclater leur joie au coup de sifflet final, l’attitude de Baghdad Bounedjah a attiré l’attention. L’attaquant d’Al-Shamal, visiblement très contrarié, a quitté la pelouse précipitamment pour rejoindre les vestiaires, sans saluer ses coéquipiers ni le public algérien présent dans les tribunes. Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux ont montré un joueur hors de lui, laissant transparaître une frustration difficilement contenue.

Selon les mêmes vidéos, certains cadres de la sélection, à l’image de Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer, ont tenté de calmer leur coéquipier et de le dissuader de quitter le terrain de la sorte. Mais leurs tentatives sont restées vaines. Cette scène n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions et interrogations sur la toile, alimentant débats et interprétations.

Les raisons derrière la frustration de Bounedjah

Profitant de la situation, certains médias marocains ont évoqué l’existence d’un prétendu malaise au sein du groupe algérien. Toutefois, selon plusieurs indiscrétions proches de la sélection, la colère de Baghdad Bounedjah serait avant tout liée à une frustration personnelle. Déjà déçu de ne pas avoir trouvé le chemin des filets durant la rencontre, l’Oranais aurait particulièrement mal vécu une action de jeu survenue dans les dernières minutes du match.

En effet, Adel Boulbina a failli inscrire un superbe but après avoir éliminé un défenseur d’un crochet avant de tenter une frappe du pied gauche. Sur cette action, Bounedjah était bien placé et réclamait le ballon. Après l’échec de son jeune coéquipier, l’attaquant n’a pas hésité à lui reprocher son choix, exprimant ostensiblement son mécontentement.

Si l’attitude de Baghdad Bounedjah peut être jugée un peu exagérée, elle ne doit toutefois pas prendre des proportions démesurées. Ce type d’incident, souvent lié à la pression et à l’exigence du haut niveau, peut survenir dans n’importe quelle sélection engagée dans une grande compétition. L’essentiel reste la victoire et la bonne dynamique collective des Verts, appelés désormais à rester concentrés sur la suite du tournoi afin d’atteindre leurs objectifs continentaux.

Rappelons que Bounedjah, qui a joué l’intégralité du match, a donné le meilleur de lui-même. Il a été derrière le troisième but signé Brahim Maza.