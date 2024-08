Il a ouvert ses portes en 1912, l’historique hôtel Cirta passe sous le giron de la SIH

Constantine, le 20 août 2024 – Lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue hier au siège de la wilaya, un événement marquant a eu lieu : la signature de l’acte de transfert de propriété de l’historique hôtel Cirta de Constantine.

Situé au cœur de la ville, cet établissement hôtelier emblématique, inspiré de l’architecture arabo-mauresque, a ouvert ses portes en 1912. Il passe désormais sous la gestion de la société d’investissement hôtelière (SIH).

Cette décision, prise par le Conseil des participations de l’État (CPE), a été saluée par le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda. Il a souligné l’importance de ce transfert pour la ville des ponts suspendus, soulignant qu’il constituerait un atout majeur pour le développement touristique local.

Le wali a également rappelé que l’hôtel Cirta avait bénéficié d’une importante opération de modernisation et de réhabilitation, financée à hauteur de 8 milliards de dinars. Il a exprimé sa conviction que cet établissement hôtelier de renom permettrait à la wilaya de Constantine de retrouver son éclat d’antan en tant que destination touristique de premier plan et de renforcer la dynamique économique et touristique de la wilaya.

La SIH renforce son portefeuille hôtelier avec l’acquisition de l’Hôtel Cirta

De son côté, le directeur général de la société d’investissement hôtelière, Ismaïl Chaalal, a tenu à féliciter les autorités locales pour leur engagement dans la réalisation de ce projet. Il a exprimé la fierté de sa société d’intégrer l’hôtel Cirta à son portefeuille, soulignant la valeur historique de cet établissement et sa contribution à l’enrichissement de l’offre hôtelière de la société.

Selon M. Chaalal, les travaux de réhabilitation ont été menés conformément aux normes internationales, faisant de l’hôtel Cirta l’un des plus luxueux du pays. La superficie de l’établissement a ainsi été étendue de 1 800 à 8 000 mètres carrés, avec l’ajout de nouvelles infrastructures telles qu’une piscine, un restaurant en plein air, un parking et une salle de sport.

Ces aménagements devraient renforcer l’attractivité de Constantine en tant que destination touristique et créer de nombreux emplois directs et indirects pour les habitants de la wilaya.

En somme, cette opération de transfert de propriété marque une nouvelle étape dans le développement du secteur touristique de Constantine et témoigne de la volonté des autorités de mettre en valeur le patrimoine architectural et culturel de la ville.