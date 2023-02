Il a ouvert en 1887. À Londres, l’Algerian Coffee Stores résiste au temps

Loin des avancées technologiques, certaines personnes préfèrent conserver la touche artisanale et traditionnelle dans différents aspects de la vie quotidienne. C’est aussi, ce qui a permis à l’Algerian Coffee Stores de créer une solide réputation et de devenir une référence mondiale dans la vente de café et de thé.

Ce magasin de café fait partie des plus anciens établissements de Soho, l’un des quartiers les plus tendance de Londres. Créé en 1887 par Hassan, un immigrant algérien, puis cédé à une famille belge, avant d’être vendu à un Anglais, l’Algerian coffee stores conserve toujours son nom avec une touche algérienne.

L’un des plus anciens magasins de café de Londres, fondé par un Algérien en 1887

Bien que le titre du plus ancien magasin de la capitale britannique appartienne à « The Jamaica Wine House », l’Algérien coffee stores est devenu une référence en matière de café et attire les amoureux du café issus des quatre coins du monde, désireux de savoir plus sur son histoire.

Actuellement géré par deux sœurs anglaises de la famille Crocetta, l’établissement propose plus de 80 types de grains de café, et 120 thés, cueillis dans plusieurs pays dans le monde. Les gérants actuels de cet établissement se font un plaisir de raconter chaque détail de l’histoire de leur magasin de café. Sur l’une des parois intérieures de cette boutique, on peut apercevoir une photo immortalisant les débuts de cet établissement en présence de son fondateur Hassan.

L’évolution de l’Algerian coffee stores, n’a pas impacté la qualité de ses services. Même les plus loin dans le monde ont un moyen pour apprécier l’un de ses cafés. Le magasin dispose depuis ses débuts d’un service de livraison, mais aujourd’hui la commande ne se fait pas par le biais d’une lettre, mais plutôt sur le site web de l’établissement.

