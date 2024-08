Il a offert sa médaille d’or à Tebboune : le beau geste de Derreche Chams Eddine émeut la toile

Alger, le 06 août 2024 – La traditionnelle cérémonie annuelle de remise de prix pour les meilleurs élèves du BAC et BEM a une fois de plus réservé son lot de surprises. Si les distinctions pour les meilleurs bacheliers et élèves de BEM sont coutumières, cette année, deux moments forts ont marqué les esprits et ému l’assistance.

Le jeune prodige algérien, Derreche Chams Eddine Abdelali, a une nouvelle fois brillé. Après sa médaille de bronze aux Olympiades Internationales de Mathématiques au Japon l’année dernière, il a récidivé en décrochant l’or cette année, tout en obtenant son bac avec une moyenne de 18,05 !

Le lycéen aurait pu se contenter de savourer sa réussite en solitaire. Mais non. Dans un geste qui a ému aux larmes sa mère et touché le cœur de tous les présents, il a offert sa précieuse médaille au Président Abdelmadjid Tebboune.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune honore les meilleurs lauréats au BAC et au BEM 2024 lors d’une cérémonie

Un geste simple, mais qui en dit long sur l’humilité et la reconnaissance de ce jeune prodige. L’étreinte chaleureuse qui a suivi entre le Président et l’élève a été un moment de pure complicité, un instant suspendu où l’on a senti toute la fierté d’un mentor envers son protégé.

Noura, la petite battante de Sétif, illumine la cérémonie de remise des prix

Autre moment fort de cette cérémonie : la distinction de Noura Douaa Touhami, une jeune élève en situation de handicap. Malgré ses difficultés, elle a brillamment obtenu son BEM avec une moyenne de 18,08/20.

Refusant toute aide pour monter sur scène, Noura a tenu à marcher seule jusqu’au Président. Ce dernier, visiblement touché par sa détermination, l’a accueillie avec un câlin chaleureux et lui a déposé un baiser sur la tête dans un geste paternel qui a résonné dans toute la salle. La joie de Noura était palpable, illuminant la salle et émouvant tous les spectateurs.

D’ailleurs, ces moments de tendresse entre les élèves et le Président Tebboune sont devenus une tradition à la cérémonie annuelle de remise de prix.

🟢 À LIRE AUSSI : Résultats BAC 2024 : Voici les moyennes exceptionnelles des 3 champions d’Algérie

En effet, ce n’est pas la première fois que le Président Tebboune, délaissant les convenances protocolaires, montre son humanité et sa proximité avec les jeunes bacheliers.

L’année dernière, Mohamed-Amine Benkeddache, premier au niveau national pour la session BAC 2023, avait lui aussi créé un moment de tendresse en déposant un baiser sur la tête du Président avant de recevoir sa médaille.

Ces moments de pure humanité rappellent que derrière chaque fonction officielle, il y a des hommes et des femmes capables de gestes simples mais profondément significatifs. En célébrant ces jeunes talents, le Président Tebboune a su, une fois de plus, marquer les esprits.

Ces anecdotes montrent que la cérémonie de remise des prix au Palais du Peuple à Alger est bien plus qu’une simple formalité. C’est un moment de partage, d’émotion et de célébration de la réussite, où les valeurs humaines prennent toute leur importance.