Il a obtenu une moyenne de 19,16 au BAC 2024… Le prodige Bertal Taqi Eddine nous quitte à 18 ans

Une nouvelle bouleversante a ému la communauté algérienne ce matin. Le jeune Bertal Taqi Eddine ayant obtenu la deuxième meilleure moyenne au baccalauréat 2024 dans la wilaya de Batna et de la septième meilleure moyenne au niveau national avec une moyenne de 19,16/20, s’est éteint à l’âge de 18 ans, laissant derrière lui une communauté en deuil et un avenir prometteur inachevé.

Le décès de ce prodige, étudiant en première année à L’Ecole Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle de Zéralda, a suscité une vague d’émotion et de tristesse.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Beddari, a tenu à exprimer, ce 30 septembre 2024, ses sincères condoléances à la famille de « son ami l’étudiant décédé, Taqi Eddine Bertal ».

Dans un communiqué, le directeur des services universitaires d’Alger-Ouest et la directrice de la résidence universitaire El Mahelma 03 ont également présenté leurs sincères condoléances à la famille du défunt.

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de l’étudiant Bertal Taqi Eddine, inscrit en première année à l’École nationale supérieure d’intelligence artificielle de Zéralda. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches, tout en implorant Dieu de l’accueillir dans Sa sainte miséricorde et de leur accorder patience et réconfort. » ont-ils déclaré.

Décès tragique de Bertal Taqi Eddine : un prodige algérien nous quitte

L’étudiant Bertal a trouvé la mort à l’hôpital de Zéralda, des suites d’un malaise survenu à la résidence universitaire d’El Mahelma, comme l’a indiqué la page officielle de l’établissement.

Le lycée du martyr Makhloufi Saïd à Talkhamta aussi exprimé sa profonde tristesse face à ce décès. « C’est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Bertal Taqi Eddine, fils de notre collègue, l’enseignante en sciences islamiques Bertal J. », a indiqué l’établissement dans un communiqué. « Nous présentons nos sincères condoléances à la famille endeuillée et demandons à Dieu de leur accorder patience et réconfort. »

Son parcours exceptionnel au baccalauréat et son admission dans une prestigieuse école d’intelligence artificielle promettaient un avenir radieux.

La communauté algérienne pleure la perte d’un esprit prometteur, dont l’étoile s’est éteinte bien trop vite. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.