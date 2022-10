Il a inventé des robots : l’incroyable histoire d’Akram Maouchi

Nous l’avons constaté de nombreuses fois récemment, beaucoup d’Algériens se démarquent avec leur génie sur l’estrade nationale et mondiale, présentant des inventions et des théories authentiques dans les domaines de la tech ; la data science et l’intelligence artificielle, ce qui les plonge de plus en plus dans l’ère digitale grâce à leur créativité et intelligence. C’est le cas du jeune Akram Maouchi , créateur et inventeur spécialisé dans le volet robotique et IA qui représente en grande partie les amateurs du domaine de la robotique en Algérie.

Akram déclare dans une interview dernièrement tournée que sa passion l’occupe depuis son plus jeune âge. Enthousiasmé par le monde de la création technologique et du robotique, il observait et diagnostiquait les petites machines en se demandant fréquemment tous types de questions sur leur utilisation et fonctionnement, ce depuis ses 5 ans.

» Plusieurs personnes de mon entourage ne croyaient pas en moi, surtout en vue des faibles notes que j’endurai mon cursus primaire »

En effet, le créateur a affirmé que son entourage trouvait sa passion de créer des robots bizarre, reliant cette dernière à son niveau académique qui fut moyen voir pas impressionnant aux yeux de ses proches. Il raconte également que lorsqu’il était petit, il créa plusieurs robots en carton et s’interrogea par la suite sur leur fonctionnement et le mécanisme d’action de ses machines. C’est de là que son aventure commence dans le monde de l’IA et la robotique.

Plus tard, le jeune se lance officiellement dans la recherche scientifique et s’oriente vers la programmation et la data analyse, il témoigne qu’à l’époque, les moyens étaient très infimes, et les données que l’on retrouve désormais sur internet se distinguaient limités et très durs d’accès , il n’avait donc pas de sources de savoir , mais malgré cela sa motivation et ambition surpassa ces circonstances prononcées.

Après son parcours secondaire, l’étudiant poursuit ses études en génie électrique , convaincu par ce monde qui l’inspire à chercher les sources et les manœuvres des machines et à les dupliquer.

Confinement et covid : une source de productivité

Le génie a affirmé que durant ses études universitaires, il grimpa les échelons et devint major de promotion, fruit de sa passion qui se juxtapose à ses études, il affirme aussi que durant ses années d’apprentissage et pour améliorer ses connaissances dans le domaine , il rejoint une dizaine de clubs scientifiques et participe à tous les événements nationaux organisés dans le thème du robotique.

Durant le covid, Akram a pu régler plusieurs problèmes notamment les passages de stérilisation bloqués dans sa ville qui intrigua son ego, il arriva à utiliser une technique et un nouveau concept au niveau national utilisant ses compétences pour résoudre ce problème.

Son deuxième projet était un coin circuit fermé unique en son genre, relié par une lampe en néon qui s’allume selon un mécanisme précis et impressionne son entourage, il a par la suite fait des recherches sur le principe qu’il a utilisé et a été inspiré pour plus de créations cette fois dans le monde des robots.

Pour conclure, le jeune créa sa chaine YouTube qui porte son nom dans le but de présenter ses travaux dans le milieu du robotique et d’exposer sa passion au vu du public algérien .