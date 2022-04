Il a gagné 250 000 € : la bataille sans fin d’un Algérien en Belgique

Beaucoup de personnes tentent leur chance au loto et divers jeux à gratter, en espérant remporter le pactole, mais rares sont les heureux gagnants de ces sommes parfois astronomiques. C’est l’heureux sort d’un Algérien de 28 ans, vivant en Belgique mais sa joie fut de courte durée quand il n’a pas pu récupérer son gain et pour cause, sa situation irrégulière.

Le jeune homme a remporté la somme de 250 000 euros, à un jeu de la loterie nationale belge. Le ticket qui lui a permis ce chanceux exploit a été acheté il y a déjà quelques semaines, à Zeebruges, localité située sur la côte belge appartenant à la ville de Bruges.

C’est le gagnant de la gamme “CASH”, un ticket a gratter, vendu à cinq euros, et lui permet aux joueurs d’avoir une chance sur 3,69 de récupérer leur mise de départ, un risque minime qui a donc offert à l’Algérie une opportunité inespérée qui s’est avérée fructueuse.

Le gagnant se trouve dans l’incapacité de récupérer son gain

Malheureusement, le gagnant se retrouve dans une impasse : impossible de récupérer ses 250 000 euros a moins de prouver son identité, et d’avoir un compte bancaire. Dans un premier temps, il doit prouver son identité, et étant en situation illégale il n’a aucun papier. Il doit dans ce cas contacter sa famille toujours en Algérie afin de se procurer les documents nécessaires qui lui permettront de dissiper ce doute.

Dans un second temps, le jeune homme doit posséder un compte bancaire. En effet, d’après le porte-parole de la loterie nationale Joke Vermoere, le commerçant qui a vendu le billet n’avait pas le droit de remettre une telle somme en espèces et a dû renvoyer l’Algerien vers le siège de l’entreprise à Bruxelles. De plus, il ne s’est pas présenté au siège de ladite entreprise ce qui selon l’organisme serait l’un des facteurs qui bloquent pour l’instant la procédure de remise du gain.

Ses amis avaient tenté de récupérer l’argent pour lui

Voulant récupérer son argent, le jeune homme avait tout d’abord pensé à envoyer trois de ses amis afin de le faire pour lui, mais en vain. En effet, d’après l’avocat du gagnant Me Verstraete, les 3 hommes d’origine maghrébine eux aussi ont directement été soupçonnés de vol et ont même passé une nuit en garde à vue.

C’est suite à cela qu’une enquête avait été ouverte par le parquet de Bruges afin de retrouver le vrai bénéficiaire de ce ticket et éclaircir ce fait. Il a dû se présenter devant la police, accompagné du même avocat et dédouaner ses compagnons.