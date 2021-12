Il a fauché des militaires en France : un Algérien lourdement condamné

Le verdict est tombé hier soir. L’Algérien accusé d’attentat terroriste survenu en aout 2017 à Levallois contre des militaires en blessant six d’entre eux, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle assortis d’une peine de sûreté de 20 ans et une interdiction définitive du territoire français.

La thèse de l’accident causé par un malaise dont il serait victime cet Algérien de 41 ans, n’a pas convaincu la chambre d’accusation attestant que « l’acte de renverser les militaires » était « volontaire » et ne « pouvait s’expliquer par un malaise »

L’accusé qui, depuis le début de son procès, soutenait avoir perdu le contrôle de sa voiture en raison d’un malaise, n’a pas réagit à la lecture du verdict. rappelons que le mis en cause encourrait une peine de prison à perpétuité. Pour les 6 militaires blessés, c’est « une justice qui vient d’être rendue ».

Un acte prémédité!

souffrant d’un cavernome du tronc cérébral, l’Algérien dit être venu en France pour se faire soigner. Il s’appuie d’ailleurs sur cette thèse niant toute préméditation de l’acte. Pour lui, il s’agit d’un accident dû à un malaise en lien avec sa maladie.

De son côté, l’avocat des militaires blessés, avait insisté, hier lundi, que « le caractère d’attentat ne fait absolument aucun doute » mettant en avant la personnalité à la fois « complexe » et « très bizarre » du mis en cause. « Il faillit tuer plusieurs militaires, il en blessé grièvement certain », avait-il déclaré attestant de ce fait « la volonté d’homicide » de cet individu.

La cour, quant à elle, a retenu la « relation avec une entreprise terroriste, évoquant l’intérêt de l’accusé pour les actions du groupe État islamique et jugeant que son acte traduisait bien une volonté d’intimidation des autorités et de transmettre la terreur dans la population », selon l’AFP.

Pour rappel, L’Algérien avait renversé, en 2017, des militaires à Levallois en fonçant sur eux au volant de sa voiture, blessant 6 d’entre eux dont 3 grièvement. Le mis en cause avait ensuite pris la fuite avant d’être interpellé par la police. Blessé là la colonne vertébrale lors de son arrestation, le quadragénaire est aujourd’hui en fauteuil roulant condamné à 30 longues années de réclusion criminelle.