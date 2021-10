« Il a fait son choix », Belmadi dit tout sur l’affaire Delort

C’est le dernier épisode de Delort – équipe nationale. Après moult intrigues et plot-twist proposés, la vérité sort au grand jour.

On a suivi cette polémique dès le début, tout a commencé avec l’absence d’Andy Delort de la liste finale des joueurs convoqués pour jouer la double confrontation entre l’Algérie et le Niger pour les éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar 2022. Une absence suscitant de l’incompréhension compte tenu des performances de Delort avec son nouveau club l’OGC Nice, où il a été élu aiglon du mois pour couronner ses efforts et ses contributions.

Seulement, le problème comme beaucoup le pensait, n’était pas relatif à ses performances, et contrairement à ce que d’autres s’amusaient à dire avec une grande affirmation, cela n’a aucun lien avec une légende Instagram visant le sélectionneur de l’équipe nationale.

Il s’agit d’une clause qui a changé la donne pour Delort.

Belmadi n’est pas allé de main morte

Sans langue de bois, comme à l’accoutumée, l’entraîneur de l’EN dément toutes les hypothèses et les théories et dévoile la vérité.

En effet, l’entraîneur affirme avoir reçu il n’y a pas très longtemps une information pas de la presse, mais de « gens du football » le mettant en garde concernant un accord entre l’attaquant récemment transféré du Montpellier HSC à l’OGC Nice et son nouveau club, renonçant à la CAN 2021-2022 au Cameroun. Belmadi a préféré attendre, « wait and see » a-t-il dit.

Il faut également préciser que Delort n’est pas un cas isolé et que d’autres ont fait de même, toujours selon le coach.

À sa grande surprise, il reçoit un message de l’attaquant niçois confirmant cette information, Belmadi explique « il privilégie son club parce qu’il veut réussir ce challenge et que pour cela il devait mettre l’équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant un an, donc évidemment pas de CAN »

« Il n’est plus sélectionnable. Peut-être dans un an, peut-être avec quelqu’un d’autre, je n’en sais rien. Les choses sont évidentes pour moi en tout cas. On a eu une discussion, ce genre de choses ne s’envoie pas par message et je lui ai signalé. Je ne vous dirai pas tout le contenu, cela a été très houleux » a-t-il déclaré, choqué, déplorant la décision de Delort, il a tenu à rappeler que l’investissement pour l’équipe nationale et pour le pays par extension, est indispensable et primordial.