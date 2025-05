« Il a été massacré par l’AC Milan », une légende milanaise défend Bennacer

Encore une fois, Zvonimir Boban prend la défense d’Ismael Bennacer. Selon la légende de l’AC Milan, le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie est un joueur très sous-estimé, qui a été massacré par les Rossoneri.

La carrière d’Ismael Bennacer a connu une marge de progression impressionnante entre 2019 et 2022. Il faisait partie des joueurs ayant fortement contribué aux différents exploits du grand AC Milan ces dernières saisons. Hélas, il est sur une courbe descendante depuis qu’il a contracté une méchante blessure au genou il y a deux ans.

Lors du mercato hivernal, il a fini par quitter le club lombard pour aller rebondir à l’Olympique de Marseille. Mais il peine toujours à retrouver son meilleur niveau. De quoi le mettre sous le feu des critiques. Zvonimir Boban prend encore une fois la défense du joueur.

« Bennacer a été massacré à l’AC Milan »

Selon la légende de l’AC Milan, Ismael Bennacer est un joueur très sous-estimé.« Bennacer est un joueur extrêmement sous-estimé, et vous aussi, vous ne l’avez pas compris. Qu’est-ce que vous ne lui trouvez pas ? », dira-t-il d’emblée, dans un long entretien accordé à Andréa Longoni.

Il ajoute que les blessures à répétition dont a été victime le joueur n’est pas à prétexte de sa baisse de forme. « C’est un argument recevable. Moi aussi, j’étais souvent blessé, d’autres joueurs aussi (…) Après une blessure, il faut du temps pour revenir. On en a donné à d’autres, mais lui, on l’a tout de suite mis de côté. C’est un garçon fermé, un soldat total, il ne sait pas comment communiquer ».

La star de l’équipe national croate lors des années 90 n’a pas été tendre envers la direction de l’AC Milan. Selon lui, cette dernière « a massacré Bennacer. C’est un joueur exceptionnel, sous-coté. Ce qu’il a donné au Milan est exceptionnel ».

Ancien responsable à l’AC Milan, Zvonimir Boban révèle comment le club lombard avait recruté le milieu de terrain des Verts. « Giampaolo nous avait dit de le recruter. Je suis allé le voir de plus près et j’ai trouvé une déclaration de Cristiano Ronaldo qui disait : ‘Il y a un numéro 10 à Empoli que j’aime bien’. Et ce match… incroyable. Bennacer a tout détruit à lui seul. La Juve n’a jamais réussi à le stopper », a-t-il confié.

« Il fallait le nettoyer, le stabiliser. Il ne savait même pas se retourner. On a travaillé. Il venait d’Arsenal, j’ai appelé Wenger. Il m’a dit : ‘Zvone, si tu pars à la guerre avec quelqu’un, prends Ismaël’. C’est un vrai numéro 10, mais il a aussi gagné la CAN comme numéro 8, pas comme un 6. », a-t-il ajouté.

Enfin, Bobab regrette le départ d’Isma l’hiver dernier. « C’est un vrai talent à l’état pur. Mais aujourd’hui encore, je ne comprends pas comment on a pu passer à côté de ce qu’il représente réellement », a-t-il conclu.