Il a détourné 30 milliards : un réseau criminel démantelé

La brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant du service de la police judiciaire de wilaya est parvenue à démanteler un réseau criminel composé de huit personnes. Ces dernières sont impliquées dans le vol d’importantes sommes d’argent appartenant à une entreprise privée.

Parmi les suspects figure une employée travaillant au sein de la société en question, qui a participé au crime, selon les premières investigations. L’opération a également permis de récupérer une partie des fonds détournés, dont une voiture de luxe acquise avec l’argent volé, ainsi que la saisie de talismans, de faux documents et d’objets liés à des pratiques de sorcellerie et de charlatanisme.

Enquête et révélations

Un communiqué de presse de la police de Blida a révélé ce dimanche que l’affaire a débuté suite à une plainte déposée par la direction de l’entreprise concernant une anomalie financière dépassant 30 milliards de centimes, probablement due à un détournement de sommes importantes.

Une enquête préliminaire a alors été ouverte par les services de police judiciaire. Après de larges investigations, elle a permis de mettre au jour un plan criminel organisé dans lequel une employée a exploité la confiance de l’entreprise afin de faciliter l’appropriation progressive de sommes considérables.

Les investigations ont montré que les suspects ont utilisé des méthodes de falsification de documents comptables et administratifs pour dissimuler le déficit financier et couvrir les détournements, en manipulant les données et en produisant de faux documents afin de donner une apparence légale aux opérations suspectes.

Les enquêteurs ont également découvert que les membres du réseau avaient recours à des pratiques liées à la sorcellerie, utilisant des talismans et objets similaires dans le but d’exercer une influence psychologique et de dissimuler leurs actes criminels.

Procédures juridiques

À l’issue des procédures d’enquête, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent. Après audition, ils ont été poursuivis dans une affaire pénale pour les chefs d’accusation suivants : constitution d’une association de malfaiteurs, détournement de fonds privés, falsification et usage de faux dans des documents commerciaux, financiers, bancaires et administratifs, usurpation d’identité, escroquerie, exercice de pratiques de sorcellerie dans le but d’obtenir un avantage financier, blanchiment d’argent et complicité, conformément aux dispositions du code pénal.

