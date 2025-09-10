Il a agressé deux femmes dans leur voiture à Alger : le conducteur du Harbin placé en détention

Le tribunal de Chéraga a tranché. Le suspect d’une agression qui a choqué la Toile la semaine dernière, a été placé en détention provisoire. L’individu, qui a tenté d’agresser deux jeunes femmes en voiture à Aïn Benian, doit répondre de trois chefs d’accusation, dont mise en danger de la vie d’autrui.

L’affaire, qui a éclaté à la suite de la diffusion d’une vidéo virale, a suscité une vive indignation. On y voyait un homme s’en prendre violemment à un véhicule immobilisé dans les embouteillages, à bord duquel se trouvaient deux jeunes femmes.

Selon les images, filmées par l’une des victimes, le suspect est sorti de sa voiture pour tenter de briser la vitre arrière de la leur. Une attaque soudaine qui a plongé les victimes dans un état de choc et de terreur.

Grâce à la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, qui a permis d’identifier rapidement l’agresseur, les services de sécurité ont pu l’arrêter dans un bref délai. Présenté en comparution immédiate devant la justice, le suspect a été inculpé pour destruction volontaire de la propriété d’autrui, mise en danger de la vie d’autrui et conduite sans permis.

Alors que l’audience a été reportée à la semaine prochaine, le placement en détention provisoire de l’individu marque une étape cruciale dans cette affaire. Un geste fort de la justice, qui envoie un signal clair face à la recrudescence des agressions routières.

L’Algérie face à une vague de violence : le malaise d’une société ?

La violence dans l’espace public en Algérie semble atteindre un niveau alarmant, s’immisçant dans le quotidien des citoyens et se propageant des plages aux quartiers, en passant par les routes. Un phénomène de plus en plus visible grâce aux vidéos partagées sur les réseaux sociaux, qui soulève de sérieuses questions sur l’état du lien social dans le pays.

Des bagarres qui éclatent pour des motifs futiles, des conflits qui se règlent par des coups et des agressions filmées en direct… La société algérienne paraît de plus en plus confrontée à l’incapacité de résoudre ses différends par le dialogue.

Le fléau ne se limite pas aux altercations isolées. Sur les plages, des bandes de jeunes opèrent de manière illégale, s’en prenant aux familles. Dans les grandes villes, les « bandes de quartier », composées souvent de récidivistes, continuent de semer la terreur malgré le durcissement de la loi en 2020. Ce texte législatif a pourtant introduit des peines sévères, pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion, mais la criminalité persiste, les sanctions ne semblant pas suffisamment dissuasives.

La situation interpelle sur les solutions à apporter à ce qui semble être un grave problème sociétal. La loi de 2020 avait bien prévu la création d’une commission nationale regroupant divers acteurs pour évaluer et proposer une stratégie de prévention.

Cependant, la persistance des violences pose la question de l’efficacité de ces mesures et de la nécessité d’impliquer davantage la société civile et le secteur privé dans la mise en œuvre de solutions durables. La violence est-elle un épiphénomène ou le symptôme d’un profond dérèglement social ? C’est la question qui hante l’opinion publique algérienne.