Il a agressé 2 étudiants : encore un Algérien écroué en France

Nombreux sont les Algériens à l’étranger, notamment en France. En fait, c’est le pays qui regroupe le plus grand nombre de la communauté algérienne.

Ces ressortissants quittent le territoire national pour s’installer en France avec plusieurs méthodes, à savoir un visa touristique, un visa d’études, ou encore par le biais de Harraga.

En effet, la plupart de ces derniers brillent en France dans plusieurs domaines. Cependant, ce n’est pas le cas pour d’autres, qui causent pas mal de problèmes, voire des crimes, et ce, dès leur arrivée sur le territoire français.

C’est d’ailleurs le cas d’un jeune ressortissant algérien condamné en France à une peine assez lourde, selon les informations d’Ouest France. Ce dernier a fait l’objet de vols et d’agressions, dans le quartier Quai des Antilles à Nantes le week-end dernier.

L’âgé de 21 ans a été condamné ce lundi 22 novembre à quatre ans de prison ferme et incarcéré à la fin de la séance, à la suite de son agression contre deux étudiants en école de commerce.

Le mis en cause nie tous les faits reprochés

Lors de l’audience, le mis en cause a nié tous les faits qui lui ont été reprochés. Pourtant, le rapport du médecin légiste a été bel et bien clair. Il fait état d’‘’ecchymoses, dermabrasions, plaie à la lèvre et douleur à la mâchoire’’.

Toutefois, le jeune algérien a continué à nier, et ce, malgré les images de la caméra mais aussi la présence de ses deux victimes à la barre qui l’ont reconnu formellement. Ces deux dernières portaient encore les séquelles de l’agression. Et l’une d’entre elles présentait des traces de blessures à l’arme blanche et une blessure au thorax portée par un couteau.

Sachant qu’après avoir subie la violente agression, les deux étudiants sont restés un bon moment au sol, inconscients, avant de se réfugier dans une boite de nuit de proximité.

Par ailleurs, il est également utile d’indiquer que l’Algérien mis en cause est connu par la police française pour avoir été condamné à onze reprises pour des faits similaires, et ce, depuis son arrivée en France, quatre ans de cela.