Ihsane El Kadi transféré au tribunal de Sidi M’Hamed puis relâché

Convoqué par la gendarmerie de Beb El Jedid, notre confrère le journaliste, Ihsane El kadi, vient d’être transféré au tribunal de Sidi M’hamed dans la wilaya d’Alger.

Le directeur des sites électroniques, Radio M et Maghreb Émergent, s’est présenté ce matin, à la brigade de gendarmerie de Bab Jdid après avoir reçu une convocation.

Selon les dernières informations, après un interrogatoire de plus de deux heures, Ihsane El Kadi a été transféré cette après-midi au tribunal de Sidi M’hamed, ou il devrait être présenté devant procureur de la République.

Le Comité pour la libération des détenus (CNLD) vient de confirmer l’information, « le journaliste Ihsane El Kadi, directeur de “Radio M et Maghreb émergent” vient d’être transféré au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, après avoir été interrogé à la brigade de gendarmerie de Bab Jedid où il s’est présenté ce matin à 10 h 30 ».

(Mise à jour) : le journaliste Ihsane El Kadi vient d’être relâché, jusqu’ici aucune procédure n’a été engagée a son encontre, précise Radio M. Plus de détails à venir.

Ihsane El Kadi : “Je ne parlerai pas…”

Avant de se rendre à la brigade de la gendarmerie de Bab Jdid dans la wilaya d’Alger, le journaliste Ihsane El Kadi a enregistré un message vidéo, diffusé sur Radio M en même temps qu’il se trouvait à la brigade de gendarmerie.

Dans sa lettre, il déclare que si le sujet de sa convocation est lié à son travail de journaliste, il ne répondra pas aux questions des enquêteurs et fera une « grève de parole ».

« Je ne vais pas parler et je ne signerai aucun PV », dit-il, expliquant que c’est sa façon de contribuer à la lutte pour la liberté de la presse.

« J’ai mûrement réfléchi, et j’ai consulté mon avocat et j’ai décidé de faire grève aujourd’hui. Je suis à la gendarmerie, mais s’il s’avère que le sujet de la convocation est liée à mon activité professionnelle, et au contenu de mes articles, je refuserai de parler, j’entamerai une grève de la parole. », a-t-il dit.