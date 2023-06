Ihsane El Kadi condamné en appel à 7 ans de prison dont 5 ans ferme

Le verdict vient de tomber, la Cour d’Alger augmente la peine du journaliste Ihsane El Kadi, le condamnant en appel à 7 ans de prison dont 5 ans ferme.

Il est à rappeler qu’en première instance, qu’Ihsane El Kadi, journaliste et directeur des deux médias web Radio M et du site d’information Maghreb Emergent, a été condamné en avril dernier à 5 ans de prison dont 3 ans ferme, assortie d’une amende de 700 milles dinars.

En rappelant aussi qu’il était poursuivi pour « financement étranger de son entreprise », a été condamné ce dimanche à cinq années de prison dont trois ans ferme, a annoncé le tribunal de Sidi M’Hamed, à Alger, qui a rendu son verdict en présence de l’accusé.

🔴 Cour d’Alger : le journaliste @ElkadiIhsane condamné en appel à 7 ans de prison dont 5 ans ferme.

• En première instance, Ihsane El Kadi avait été condamné à 5 ans de prison dont 3 ans ferme. pic.twitter.com/Bvi44bqLcz — Moncef Ait-Kaci (@Moncefaitkaci) June 18, 2023

Retour sur son arrestation en décembre 2022

Ihsane El Kadi, journaliste et directeur de Radio M et Maghreb Emergent, a été arrêté le 23 décembre 2023 à Zemmouri, dans la wilaya de Boumerdès. Après cinq jours de garde à vue, il a été placé en détention provisoire le 29 décembre. Retour sur les événements qui ont conduit à son arrestation et à son placement sous mandat de dépôt.

En effet, dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre 2023, aux environs de minuit et demi, Ihsane El Kadi a été arrêté dans sa résidence secondaire à Zemmouri par six agents de police en civil. Avant cette arrestation, le journaliste avait été invité par téléphone à se rendre à la caserne Antar de la Direction générale de la sécurité intérieure, mais avait refusé car il se trouvait loin d’Alger.

De plus, deux heures plus tard, les policiers ont fait irruption chez lui et lui ont demandé de les suivre. Ihsane El Kadi a été conduit dans les locaux de la DGSI à Alger, où il a été placé en garde à vue.

Le 28 décembre, le journaliste a été présenté au procureur de la République sans la présence de son avocat, qui n’avait pas été informé de la date de sa présentation à la justice. Ihsane El Kadi a alors refusé de comparaître sans avocat.

Le lendemain, le 29 décembre, il a été placé sous mandat de dépôt pour quatre chefs d’accusation liés à la loi sur la collecte de fonds et de recevoir de l’argent de l’étranger sans licence.