IFA 2024 : LG présentera une vision passionnante de la vie future avec les innovations « LG AI Home »

SÉOUL, 9 septembre 2024 — LG Electronics (LG) s’apprête à dévoiler sa vision de la vie du futur à l’IFA 2024, en présentant une gamme complète de solutions domestiques basées sur l’IA pour tous les besoins et tous les styles de vie, sous le thème « Expérience, Intelligence Affectueuse (IA) à la Maison ».

Au cœur de la solution Affectionate Intelligence Home de LG se trouve LG ThinQ ON, un hub domestique avancé basé sur l’IA conçu pour offrir un confort et une commodité adaptés aux préférences de chacun. ThinQ ON s’intègre parfaitement aux derniers appareils IA de LG, formant ainsi le cœur de la solution LG AI Home.

Ce système est piloté par Affectionate Intelligence, la technologie d’IA empathique et attentionnée de LG. Au fur et à mesure que la solution AI Home apprend davantage sur les routines, les préférences et les comportements des utilisateurs au fil du temps, elle crée une expérience spatiale personnalisée, offrant une valeur client inégalée et apportant une plus grande facilité à la vie quotidienne.

La première chose que les visiteurs du stand LG à l’IFA 2024 rencontreront est l’AI Home Gate, un mur multimédia LED immersif qui communique visuellement la manière dont l’IA de LG est déployée dans l’AI Home pour améliorer le style de vie des clients.

Une fois qu’ils auront franchi le portail AI Home, les visiteurs pourront découvrir la technologie d’intelligence artificielle générative sophistiquée de LG grâce au hub ThinQ ON.

ThinQ ON comprend le langage naturel, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler une large gamme d’appareils électroménagers, d’appareils IoT (Internet des objets) et de services avec des commandes vocales conversationnelles. Le hub AI de LG facilite un style de vie domestique IA véritablement personnalisé, en gérant tout, des services de style de vie à l’aide apportée aux enfants pour une bonne nuit de sommeil.

Des modes de vie intelligents et personnalisés par l’IA pour chaque génération, chaque famille et chaque animal de compagnie

Le Second Youth Home illustre l’engagement de LG à améliorer la vie des personnes âgées en facilitant les tâches ménagères et en enrichissant les activités de loisirs. Alimenté par ThinQ ON, cet espace met en évidence comment la reconnaissance vocale conversationnelle et la coordination transparente des appareils électroménagers (par exemple, le réglage automatique du sèche-linge sur « Activewear » une fois que la machine à laver a terminé une charge de travail) simplifient la gestion de la maison.

Le hub d’IA peut également fournir des briefings vocaux pour tenir les utilisateurs informés de ce qui se passe, soulager le stress en offrant des conseils pour des tâches telles que la réservation d’un taxi et estimer le temps de trajet vers les destinations sélectionnées.

Dans la zone Affectionate Home, l’accent est mis sur les solutions d’IA conçues pour aider les familles à prendre soin des enfants et des animaux domestiques. Le Self-Driving AI Home Hub, capable de contrôler les appareils IA et les capteurs IoT, ajuste les paramètres des appareils et les conditions environnementales pour répondre aux besoins des enfants.

Par exemple, il peut activer le mode veille au coucher, atténuer les lumières et ajouter un effet de lumière stellaire pour aider les enfants à s’endormir. De plus, le hub prend en charge l’apprentissage en utilisant l’IA générative pour créer des histoires à partir de dessins d’enfants.

LG AI Home optimise le confort domestique et la consommation énergétique

Pour faciliter l’entretien des animaux de compagnie, la solution d’intelligence artificielle pour la maison de LG gère les appareils et dispositifs connectés pour maintenir l’air frais et les sols propres. Des capteurs de qualité de l’air contrôlent intelligemment le purificateur d’air LG PuriCare™ Alpha Pet Double, tandis que des capteurs de température et d’humidité gèrent le climatiseur DUALCOOL™, en ajustant automatiquement le mode et le débit d’air en fonction des conditions actuelles.

L’aspirateur robot nettoie le sol de manière autonome une fois que les animaux sont partis, garantissant un espace de vie plus agréable. De plus, la zone Affectionate Home présente un tout nouvel appareil électroménager conçu spécialement pour les chats (et leurs propriétaires). L’innovant LG AeroCat combine un lit pour chat avec un purificateur d’air pour offrir un lieu de repos confortable aux chats et une atmosphère plus fraîche à leurs compagnons humains.

Dans la zone Delightful Home, ThinQ ON occupe une place centrale dans la création d’une expérience culinaire plus pratique en interagissant avec les visiteurs et en leur fournissant des recommandations de recettes personnalisées ainsi qu’une analyse nutritionnelle. Les visiteurs peuvent également profiter de démonstrations de cuisine en direct, telles que le « AI Talking Cooking Show », savourer les délicieux plats préparés par les fours IA de LG avec caméras intégrées et voir comment le réfrigérateur InstaView™ avec MoodUP™ améliore l’ambiance.

La Smart Green Home est une maison autonome dotée d’appareils à haut rendement, notamment la pompe à chaleur air-eau monobloc Therma V™ R290 et un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) de pointe.

L’IA de LG optimise la consommation d’énergie des ménages en temps réel, en ajustant les paramètres et les horaires des appareils en fonction du mode de vie et des routines des utilisateurs, tout en tenant compte des fluctuations des tarifs d’électricité. ThinQ ON permet aussi de réduire les coûts énergétiques des ménages en gérant intelligemment la consommation d’énergie de tous les appareils connectés.

L’innovation dans l’écosystème domestique de l’IA et les technologies clés avec l’IA de LG

La zone LG Affectionate Intelligence met en valeur l’évolutivité de l’Affectionate Intelligence de LG avec ThinQ ON en son cœur. Utilisant la technologie d’IA générative de LG et des solutions de sécurité avancées, ThinQ ON agit comme le centre névralgique de divers écosystèmes IoT améliorés par une gamme de capteurs et d’appareils IoT de LG.

Ceux-ci comprennent des capteurs de mouvement et de lumière, des capteurs de température et d’humidité et des boutons intelligents, tous fournissant des informations spatiales en temps réel pour des services domestiques personnalisés et pilotés par l’IA.

La zone met aussi en avant la manière dont l’écosystème d’IA ouvert de LG intègre des services tiers pour enrichir l’expérience client et démontre la polyvalence des capteurs IoT qui peuvent même connecter des appareils non IA au système AI Home. L’exposition souligne l’évolutivité des solutions d’IA de LG, donnant aux visiteurs une réelle idée de l’environnement de vie intelligent et réactif que LG est en train de créer.

De plus, la zone LG Affectionate Intelligence illustre la manière dont ThinQ ON sert de plaque tournante à la maison, fonctionnant en parfaite harmonie avec ThinQ UP et l’application ThinQ de LG, ainsi qu’avec une grande variété de services et de solutions. Cela crée une expérience exceptionnellement personnalisée et favorise un écosystème domestique d’IA en constante croissance.

Enfin, la zone AI to the Core met en avant l’innovation de pointe de l’AI Core-Tech de LG, notamment l’AI DD™ et l’AI DUAL Inverter™. L’intégration des dernières solutions d’IA de LG aux technologies de pointe du secteur offre un contrôle plus précis, une efficacité énergétique améliorée et une personnalisation renforcée.

« Nos solutions Affectionate Intelligence Home présentées à l’IFA 2024 permettront aux clients de découvrir la facilité d’une maison sans travail, où ils pourront profiter d’une vie sans tâches ménagères », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Nous continuerons à être à la pointe de l’ère de l’intelligence artificielle domestique grâce à nos solutions Affectionate Intelligence et à nos technologies de base de pointe. »

