IFA 2024 : LG présente de nouvelles solutions d’aspiration tout-en-un d’une polyvalence inédite

SÉOUL, 15 août 2024 – LG Electronics (LG) présente sa toute nouvelle solution de nettoyage par aspirateur-balai, le LG CordZero™ All-in-One Tower Combi, ainsi que son tout nouveau robot aspirateur et serpillière « tout-en-un » à l’occasion de l’IFA 2024.

Le All-In-One Tower Combi redéfinit le rangement, la charge et le style tout en rendant le nettoyage quotidien plus simple et plus efficace en combinant l’aspirateur-balai CordZero A9X™ avec l’aspirateur robot CordZero R5™. Le dernier aspirateur robot et serpillière de l’entreprise inclut un système complet qui gère le nettoyage des sols, la serpillière, le vidage de la poussière, le remplissage d’eau et le lavage automatique de la serpillière.

Nettoyage rationalisé avec la tour combinée tout-en-un

La solution innovante All-in-One Tower Combi comporte la fonction Dual Auto Empty, qui permet de vider automatiquement les poubelles de l’aspirateur-balai et de l’aspirateur-robot. Lorsqu’ils sont branchés, les deux appareils sont rechargés pour être toujours prêts à nettoyer. La station d’accueil élégante et compacte sert de centre pour tous les besoins d’aspiration. Elle prend peu de place et est même équipée d’une LED UVC pour empêcher la prolifération des bactéries à l’intérieur du sac à poussière jetable.

Le CordZero A9X intègre le Smart Inverter Motor™ de LG, garantissant des performances de nettoyage puissantes et fiables à chaque fois. L’action de rotation rapide du moteur génère une forte aspiration qui ramasse la saleté, la poussière et les débris avec facilité. De plus, l’aspirateur-balai utilise la technologie KOMPRESSOR™, qui comprime la saleté et les débris pour augmenter la capacité du bac et réduire la fréquence de vidage du bac à poussière. L’aspirateur compte également la fonction Power Mop Pro™ pour un balayage efficace sur les sols durs.

Pour un nettoyage complet et efficace, l’aspirateur robot LG CordZero R5 comprend une serpillière qui lui permet d’aspirer et de passer la serpillière simultanément. Cela est facilité par un système d’alimentation automatique en eau qui maintient la serpillière humide, éliminant ainsi le besoin de se rendre fréquemment à une source d’eau. De plus, l’aspirateur robot utilise un capteur LiDAR 360 pour naviguer entre les obstacles et les meubles, ce qui permet d’éviter les accidents tels que les chutes dans les escaliers.

Aspirateur robot de nouvelle génération avec des capacités de nettoyage étendues

LG présente aussi son aspirateur robot et sa serpillière « tout-en-un » au salon IFA. Cet aspirateur de pointe utilise un système de nettoyage et de séchage automatique de la serpillière pour réduire le travail d’entretien et un système d’alimentation en eau automatique qui remplit et vide le réservoir d’eau sans intervention de l’utilisateur. Pour garantir que le réservoir d’eau reste propre et frais sans aucun problème, l’aspirateur distribue automatiquement le produit de nettoyage du réservoir d’eau.

L’aspirateur robot avancé utilise le LiDAR pour tracer avec précision des itinéraires et une caméra frontale qui fonctionne de pair avec plusieurs capteurs 3D, qui reconnaissent jusqu’à 96 objets, ce qui facilite la navigation en cas d’obstacle. L’aspirateur robot nettoie efficacement la poussière grâce à un moteur puissant qui fournit une forte aspiration allant jusqu’à 10 000 pascals (Pa), tandis que son balai rotatif assure un nettoyage minutieux en tournant à 180 tours par minute (RPM). De plus, l’aspirateur intelligent détecte même les tapis, augmentant la puissance d’aspiration et soulevant son balai pour nettoyer plus efficacement ces surfaces plus rugueuses.

LG développe des aspirateurs robots tout-en-un pour une hygiène domestique optimale

Pour aider les consommateurs à atteindre un niveau d’hygiène domestique plus élevé, LG a développé des aspirateurs robots tout-en-un qui combattent les odeurs désagréables des réservoirs d’eau. Cette solution de nettoyage complète distribue automatiquement son produit nettoyant pendant le nettoyage et sèche la serpillière à l’air chaud pour réduire d’environ 30 % la formation de composés malodorants tels que le méthylmercaptan et le disulfure de diméthyle. En outre, le cycle de vie de développement sécurisé de LG (LG SDL) prévoit et traite les risques de sécurité à chaque étape du développement du produit.

« LG a fusionné le processus de nettoyage et d’entretien afin d’offrir aux consommateurs l’expérience pratique et sans effort qu’ils souhaitent », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Nous nous engageons pleinement à introduire un flux constant d’appareils électroménagers innovants qui dépassent toutes les attentes, en mettant l’accent sur la redéfinition constante de l’expérience utilisateur transparente », a-t-il encore affirmé.

Ainsi, les dernières solutions de nettoyage de LG, y compris le combiné de tour tout-en-un A9X et l’aspirateur et le balai robot, parmi d’autres solutions d’électroménager, seront présentées sur le stand de l’entreprise à l’exposition IFA 2024 (Hall 18, Messe Berlin) à Berlin, en Allemagne, du 6 au 10 septembre.

