IFA 2022 : LG lève le voile sur ses innovations de pointe

LG Electronics (LG) a dévoilé aux consommateurs du monde entier ses dernières innovations lors de l’IFA 2022 qui s’est tenu à Berlin, en Allemagne, du 2 au 6 septembre. Sous le thème « Life, Reimagined » (la vie, réimaginée) — le stand présentant la vision de LG en matière de technologie réimaginée, de styles de vie, de redécouvertes et d’expériences redéfinies — l’entreprise présentera un éventail de produits qui ouvrent de nouvelles voies en matière d’avancées technologiques, ainsi que de nouvelles solutions et de nouveaux services uniques conçus pour offrir des expériences clients inégalées.

Pendant l’IFA 2022, les visiteurs ont pu découvrir les dernières innovations de LG et apprendre comment l’entreprise réimagine l’expérience client. Ceux qui n’ont pas pu assister à l’IFA peuvent toujours explorer le stand LG en regardant la vidéo disponible sur la chaîne YouTube de LG Global (www.youtube.com/GlobalLG).

LG a présenté une « vie, réimaginée » à l’IFA 2022

À l’IFA 2022, LG Electronics a présenté une gamme variée de solutions de vie intelligentes conçues pour répondre aux besoins et aux goûts des consommateurs dans un monde en mutation. Sous le thème de l’exposition « Life, Reimagined », l’entreprise a présenté ses produits et services d’innovation de pointe centrés sur le consommateur qui apportent de nouvelles possibilités et expériences à la vie quotidienne.

En entrant sur le stand de LG (Hall 18, Messe Berlin) à l’IFA, les visiteurs ont été accueillis par l’impressionnant téléviseur OLED evo Gallery Édition de 97 pouces. Le plus grand téléviseur OLED du monde, le modèle G2 de 97 pouces ajoute une toute nouvelle dimension au divertissement à domicile grâce à sa qualité d’image OLED autoéclairée, ses technologies avancées de traitement de l’image basées sur l’IA et son échelle impressionnante.

Plusieurs des derniers téléviseurs haut de gamme à grand écran de LG ont été exposés à l’IFA, notamment le téléviseur primé LG SIGNATURE OLED 8K de 88 pouces. L’énorme Micro LED 4K de 136 pouces (3 840 x 2 160) de LG a été également présenté à Berlin. Cette solution innovante de divertissement à domicile présente une qualité d’image de première classe à une échelle spectaculaire, en associant des pixels autoéclairés de taille micrométrique à un design modulaire.

Les visiteurs du stand LG ont eu également l’occasion de vivre une expérience de jeu OLED immersive dans la zone « Flex Arcade » de style rétro. À l’intérieur se trouvaient plusieurs stations de jeux où les visiteurs pouvaient essayer de nouveaux jeux de console et des classiques de la vieille école sur les téléviseurs OLED de pointe de LG, y compris le premier téléviseur OLED flexible de 42 pouces au monde — le tout nouveau LG OLED Flex. Offrant « 20 courbes en un seul écran » et une foule de fonctions et de paramètres centrés sur le joueur, le Flex permet aux utilisateurs de personnaliser leur configuration de jeu comme jamais auparavant.

Le stand de LG comprenait également la Lifestyle Zone, où les visiteurs avaient la possibilité d’explorer une large gamme de produits et services LG qui peuvent être « adaptés » à tous les goûts et préférences. La zone Lifestyle a présenté une vitrine étonnante mettant en avant les derniers téléviseurs LG de la collection LG OLED Objet, ses toutes nouvelles solutions audio telles que l’enceinte sans fil LG XBOOM 360, ainsi que des meubles et accessoires exclusifs de la marque néerlandaise Moooi.

Parmi les autres innovations présentées à l’IFA, citons la solution complète d’entretien des chaussures de LG, le LG Styler™ ShoeCase et ShoeCare, les modèles de lave-linge et de sèche-linge IA qui rendent la gestion du linge plus rapide et plus pratique, et l’Aero Furniture : un purificateur d’air de type « table » qui estompe la frontière entre le meuble et l’appareil d’entretien de l’air haute performance. Les participants à l’IFA pouvaient également mettre la main sur les derniers moniteurs de LG, qui améliorent l’ergonomie et la productivité, dans la station de travail Ergo Monitor, et sur sa sélection croissante d’écrans de jeux dans la zone de jeu UltraGear Gaming Monitor.

LG rejoint l’Alliance pour la Connectivité Domestique (HCA)

LG Electronics a été nommé au conseil d’administration de la Home Connectivity Alliance (HCA), une organisation qui se consacre à offrir de meilleures expériences de maison intelligente grâce à une collaboration ouverte et à l’innovation.

Fondée en 2022 et comprenant un certain nombre de fabricants de solutions pour la maison intelligente, l’alliance vise à fournir un écosystème de maison connectée sûr, sécurisé et interopérable. Outre LG, elle compte parmi ses membres environ 13 marques mondiales, dont Samsung, Arçelik, Electrolux, Haier, GE Appliances et Trane Technologies. L’alliance cherche à permettre la compatibilité transparente de divers appareils et services de différentes marques en développant et en mettant en œuvre des lignes directrices pour l’interopérabilité Cloud-to-Cloud (C2C).

En tant que membre du conseil de l’alliance, LG apportera bientôt à ses clients la commodité de pouvoir contrôler et surveiller les solutions de maison intelligente des autres membres de l’alliance à partir de l’application LG ThinQ™.

Nous sommes très heureux de rejoindre le conseil d’administration de la Home Connectivity Alliance et enthousiastes à l’idée de travailler avec des entreprises partageant les mêmes idées », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de la LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « La décision d’adhérer est conforme à l’engagement de LG en faveur de l’innovation ouverte et de la collaboration, ainsi qu’à son engagement à offrir aux consommateurs un plus grand choix et une plus grande commodité dans leur vie quotidienne et à conduire l’avenir de l’expérience de la maison connectée. »

Le nouveau réfrigérateur de LG prêt à épater le marché

Le nouveau réfrigérateur à congélateur inférieur modèle offre une cuisine plus écologique grâce au compresseur linéaire InverterTM de LG qui économise l’énergie, à un compartiment interne amélioré et aux technologies de « fraîcheur » de pointe de l’entreprise, notamment LinearCoolingTM et DoorCooling+TM.

Le réfrigérateur à congélateur inférieur de LG peut se vanter d’avoir obtenu la note énergétique « A », la plus élevée possible dans le cadre du système de normes énergétiques strictes de la Commission européenne. Pour obtenir la note « A », LG a amélioré la structure du condenseur et de l’échangeur de chaleur du réfrigérateur, ainsi que la trajectoire du flux d’air afin d’obtenir une distribution plus efficace et plus régulière de l’air froid dans le réfrigérateur.

Le nouveau réfrigérateur de LG utilise également le compresseur linéaire Inverter, incroyablement efficace et très durable. Grâce au remarquable compresseur de la marque, le congélateur inférieur offre une réduction de 10 % de la consommation annuelle d’énergie par rapport aux autres modèles de réfrigérateurs LG ayant une cote énergétique A — ce qui aide les consommateurs à réduire l’empreinte énergétique de leur foyer et à économiser sur leurs factures d’électricité.

De plus, ce nouveau modèle haute performance est doté des technologies LG d’amélioration de la fraîcheur — LinearCooling et DoorCooling+. Le LinearCooling réduit les variations de température3, ce qui permet de conserver les aliments frais plus longtemps4, tandis que le DoorCooling+ envoie de l’air froid du haut du compartiment réfrigérateur vers des zones difficiles à atteindre, comme le panier de la porte avant.

Pour une expérience utilisateur pratique, le nouveau réfrigérateur à congélateur inférieur peut être contrôlé et surveillé à distance via l’application LG ThinQTM pour smartphones, permettant aux utilisateurs de gérer les paramètres et de vérifier le statut opérationnel depuis pratiquement n’importe quel endroit.

Aero Furniture, un purificateur d’air personnalisable et conviviales

LG Electronics (LG) présente son nouveau purificateur d’air, le PuriCare Objet Collection Aero Furniture, à l’IFA 2022. Le nouveau modèle de type table estompe la ligne entre un beau meuble et un purificateur d’air avancé, offrant un design qui peut être adapté aux préférences individuelles, une purification de l’air à 360 degrés et des fonctions conviviales.

Élégant et compact, le meuble LG Aero a une taille relativement petite qui le rend parfait pour les petits espaces, tels qu’une chambre à coucher simple, un bureau ou un studio, tandis que les utilisateurs peuvent choisir la couleur de la base de l’unité (Crème Rose, Crème Jaune à Crème Gris) et la forme de son plateau (Rond ou Ronde) pour répondre à leurs goûts personnels ou s’harmoniser avec le décor de leur maison.

La surface supérieure lisse du nouveau produit innovant de LG offre un endroit utile pour ranger des articles ménagers ou exposer des objets décoratifs. Elle intègre également des commandes pratiques sur sa face inférieure pour allumer et éteindre l’appareil, et pour gérer ses modes de circulation d’air et ses fonctions d’éclairage d’ambiance. Une série de petits indicateurs indiquant la connectivité Wi-Fi, la qualité de l’air, l’intensité du flux d’air et l’état de la mise à niveau sont subtilement positionnés près du bord du plateau de la table, au ras de sa surface.

De plus, le nouveau mobilier Aero présente une série de caractéristiques bien pensées pour une expérience utilisateur plus personnalisée. Les utilisateurs peuvent facilement charger leurs smartphones et leurs écouteurs sans fil via le chargeur sans fil intégré au plateau 2 et créer une atmosphère agréable grâce à la fonction d’éclairage d’ambiance. Offrant un choix de huit couleurs différentes, l’éclairage d’ambiance de l’Aero Furniture peut être facilement contrôlé à l’aide du LG ThinQ™.

Le Washtower compact de LG, une expérience de lavage tout-en-un

LG Electronics a dévoilé sa nouvelle solution de buanderie WashTower™ Compact à l’IFA 2022. Le nouveau WashTower est un deux-en-un entièrement intégré qui combine un lave-linge et un sèche-linge séparés, un panneau de commande tout-en-un et une IA avancée dans une seule unité peu encombrante pour offrir une plus grande commodité.

Solution de buanderie idéale pour un foyer composé d’une ou deux personnes, le nouveau WashTower apporte une meilleure efficacité de l’espace à la maison. Par rapport au WashTower 2019, son grand frère, la largeur et la profondeur ont été réduites de 100 et 170 millimètres, respectivement, tandis que son lave-linge offre une généreuse capacité de 13 kilogrammes et son sèche-linge, une capacité de 10 kilogrammes. La hauteur réduite du produit — de 235 millimètres — permet un accès plus confortable au linge dans le sèche-linge placé sur la partie supérieure de l’appareil, une gestion plus facile des filtres et la possibilité d’installer WashTower Compact dans des pièces aux plafonds plus bas. Nécessitant moins d’espace d’installation qu’une paire de lave-linge et sèche-linge empilables ou côte à côte de même capacité de lavage, ce modèle relativement petit libère de l’espace dans la cuisine ou la buanderie pour d’autres utilisations, comme le stockage pratique des détergents, des assouplissants et du linge.

La nouvelle solution de lavage tout-en-un de LG présente également un design plat et unibody qui offre une expérience de lavage optimale et apporte une esthétique subtile et minimaliste à la maison. Situé à l’avant de l’appareil, entre le lave-linge et le sèche-linge, le Center Control™ permet aux utilisateurs de gérer facilement tous les réglages et fonctions à partir d’un seul endroit pratique. WashTower Compact peut s’intégrer parfaitement à tout type de décor ou de style d’intérieur, aidant ainsi les consommateurs à créer un environnement domestique qui reflète parfaitement leurs goûts personnels.

De plus, le nouveau modèle innovant WashTower fait passer l’expérience utilisateur — et les résultats de lavage — à un niveau supérieur via les technologies de lavage avancées de l’entreprise. Utilisant l’intelligence artificielle Direct Drive™ (AI DD™), le lave-linge est capable d’identifier le schéma de lavage le plus adapté (mouvements du tambour, température de l’eau et durée du cycle de lavage) pour chaque charge, réduisant ainsi les dommages causés aux tissus pour aider les vêtements à durer plus longtemps. Parallèlement, la fonction Smart Pairing™ permet aux utilisateurs d’économiser du temps et des tracas en synchronisant le sèche-linge avec la laveuse ; sélectionnant automatiquement le meilleur cycle de séchage en fonction des paramètres de charge de la laveuse. Excellente performance globale, la LG WashTower Compact réduit également les temps de lavage avec TurboWash™ 360 et les temps de séchage via la fonction de préchauffage Prepare to Dry.

LG OLED Flex fait passer l’immersion dans les jeux au niveau supérieur !

LG Electronics présente LG OLED Flex (modèle LX3), un nouveau téléviseur innovant doté du premier écran OLED pliable de 42 pouces au monde. Parfait pour les jeux immersifs sur console, PC et cloud, et pour profiter des émissions de télévision en direct et des services de streaming de contenu, LG OLED Flex inaugure une toute nouvelle ère de personnalisation de l’écran. L’écran remarquable du LX3 peut passer de complètement plat à spectaculairement incurvé (900R), 1 laissant les utilisateurs choisir leur arc idéal parmi vingt niveaux de courbure, pour une expérience visuelle vraiment personnalisée.

Le facteur de forme révolutionnaire du LG OLED Flex est rendu possible par la technologie OLED autoéclairée sans rétroéclairage de LG. Qu’il soit plat ou incurvé, le LX3 équipé de la technologie LG OLED evo offre la même qualité d’image et les mêmes performances exceptionnelles qui ont fait de LG OLED le choix des consommateurs avertis du monde entier. Avec un contraste infini, des noirs profonds, des couleurs très précises (certifiées à 100 % pour la fidélité des couleurs) 2, un temps de réponse ultrarapide de 0,1 milliseconde et un faible décalage d’entrée, le LG OLED Flex donnera aux utilisateurs l’impression de faire partie de l’action à l’écran.

En plus d’une qualité d’image réaliste, alimentée par le processeur intelligent α (Alpha) 9 Gen 5 et des algorithmes d’image uniques, LG OLED FLEX offre un confort oculaire exceptionnel, comme en témoignent ses multiples certifications sans scintillement et sans éblouissement3. Plus agréable pour les yeux, l’écran OLED du LX3 permet aux utilisateurs de profiter de sessions de jeu plus longues et de regarder leurs émissions préférées sans ressentir de fatigue oculaire. Parallèlement, l’application du revêtement super antireflet (SAR) de LG permet de réduire les distractions visuelles, de sorte que les utilisateurs peuvent concentrer toute leur attention sur ce qui est à l’écran.

Le G2 Oled EVO 97 pouces de LG prêt à conquérir le marché

LG consolide sa position de leader sur le marché des téléviseurs haut de gamme avec une gamme étendue de téléviseurs à grand écran exploitant les dernières technologies d’affichage.

LG Electronics a annoncé que le plus grand téléviseur OLED du monde, le téléviseur LG OLED evo Gallery Édition, modèle 97G2, sera bientôt disponible à la vente sur les marchés mondiaux. Les dates de lancement spécifiques pour les marchés clés seront partagées dans les semaines à venir.

À l’IFA 2022, LG a présenté le tout nouveau modèle 97G2 dans le cadre de sa gamme élargie de téléviseurs haut de gamme, qui comprend un nombre croissant de superbes écrans de très grande taille conçus pour des expériences télévisuelles mémorables à domicile. L’entreprise à montrer également la diversité de ses technologies d’affichage de pointe, avec des modèles de ses remarquables gammes de téléviseurs OLED, Micro LED et QNED exposés sur son stand de l’IFA.

L’une des vedettes de l’exposition IFA de LG, le téléviseur LG OLED evo Gallery Édition de 97 pouces utilise la technologie OLED evo de la société, le processeur α (Alpha) 9 Gen5 AI et des algorithmes d’image avancés pour offrir des images réalistes et une expérience visuelle véritablement immersive et cinématographique. Le modèle de la série G2 de 97 pouces intègre également le Gallery Design de LG, qui offre un look intégré et transparent qui rehaussera instantanément la salle de cinéma domestique la plus luxueuse.