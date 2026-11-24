Peu de gens, à Aokas, imaginaient que l’un des leurs finirait par encadrer la formation des techniciens qui gravitent autour des fusées européennes. C’est pourtant le parcours d’Idriss Sadli, originaire de cette commune côtière de la wilaya de Béjaïa, aujourd’hui directeur de l’Institut universitaire de technologie de Kourou, en Guyane française.

Cette ville d’Amérique du Sud abrite le Centre spatial guyanais, d’où s’élancent les lanceurs Ariane 6 de l’Agence spatiale européenne et du CNES.

Le chercheur algérien Idriss Sadli à la tête de l’IUT de Kourou

À Kourou, l’IUT constitue le principal établissement technique de formation supérieure. Idriss Sadli en assure la direction après avoir gravi, une à une, les responsabilités académiques et administratives. Avant cela, il avait rejoint l’Université de Guyane comme maître de conférences, spécialisé dans les sciences de l’ingénieur et les questions énergétiques.

Son diplôme le plus structurant remonte à 2006 : un doctorat en génie électrique et électronique obtenu à l’Institut national polytechnique de Nancy. Ses travaux ont porté sur les systèmes énergétiques, les piles à combustible et les applications concrètes de l’électrotechnique. Une spécialisation qui colle parfaitement aux besoins d’un territoire où l’industrie spatiale impose des standards techniques extrêmes.

Dans sa ville natale, ceux qui l’ont côtoyé se souviennent surtout d’un jeune homme à la fibre artistique, bien avant qu’il ne prenne la route de la France pour poursuivre ses études. Son itinéraire rejoint celui d’autres compétences algériennes installées dans les grandes institutions scientifiques internationales, dont les noms reviennent régulièrement dans l’actualité universitaire.

À LIRE AUSSI : NASA Space Apps Challenge 2026 : 4 étudiantes algériennes qualifiées pour la phase mondiale

Kourou, port spatial européen où se croisent formation et industrie

Si l’Europe a choisi la Guyane pour ses tirs, c’est d’abord une affaire de géographie. La proximité de l’équateur offre aux lanceurs un surcroît de vitesse fourni gratuitement par la rotation terrestre. Ce privilège naturel a transformé Kourou en véritable port spatial du continent européen.

Dans cet environnement industriel d’une précision redoutable, l’institut dirigé par le chercheur algérien joue un rôle de passerelle. Les enseignements y mêlent théorie et pratique de terrain, en lien direct avec les industriels chargés de l’assemblage et du lancement des fusées. Maintenance industrielle, réseaux, génie électrique ou systèmes embarqués : les profils formés alimentent ensuite les infrastructures de la base.

L’établissement a par ailleurs accompagné une réforme d’ampleur, celle du passage au Bachelor universitaire de technologie, un cursus désormais étalé sur trois années après le baccalauréat. Les maquettes pédagogiques ont été ajustées pour répondre aux besoins réels du tissu économique guyanais, loin des formations déconnectées du marché local.

Des partenariats avec le CNES et Arianespace pour les étudiants

Sous la direction de Sadli, l’IUT a renforcé ses conventions de stages et d’alternance avec les acteurs du Centre spatial guyanais, à commencer par le CNES et Arianespace. Les étudiants participent également à des rendez-vous scientifiques, notamment lors de la Fête de la science en Guyane, où sont présentés projets appliqués et démonstrations techniques, parfois en écho aux campagnes de tir d’Ariane 6.

Le directeur n’a pas pour autant rangé sa blouse de chercheur. Il poursuit ses travaux au sein du laboratoire des sciences de l’ingénieur, autour de l’hydrogène, des piles à combustible et des solutions d’énergies renouvelables adaptées au climat équatorial. Ces thématiques rejoignent les préoccupations soulevées par le développement des filières énergétiques en Algérie, où le stockage et la transition occupent une place croissante.

À LIRE AUSSI : Qui est Slimane Hachi, le nouveau directeur général de l’Agence nationale de l’archéologie ?