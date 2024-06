Idoom Fibre Gamers : Tous les détails sur la nouvelle offre d’Algérie Télécom

Enfin une offre Internet dédiée aux gamers en Algérie ! Algérie Télécom vient de lever le voile sur Idoom Fibre Gamers, une nouvelle gamme d’offres conçue spécialement pour répondre aux besoins exigeants des passionnés de jeux vidéo en ligne.

Avec Idoom Fibre Gamers, les joueurs algériens peuvent désormais profiter d’une expérience de jeu fluide et immersive, sans lag ni interruption.

Les débits ultra-rapides, allant jusqu’à 1 Gbps en téléchargement et 600 Mbps en upload, garantissent un gameplay optimal même dans les conditions les plus intenses.

Mais Idoom Fibre Gamers ne se résume pas qu’à des débits élevés. Algérie Télécom a également mis l’accent sur un ping minimal, un facteur crucial pour les jeux en ligne où chaque milliseconde compte.

Grâce à un ping extrêmement bas, les joueurs peuvent réagir instantanément aux actions de leurs adversaires et prendre l’avantage dans la compétition.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Télécom baisse ses tarifs et augmente ses débits dès aujourd’hui

Idoom Fibre Gamers est disponible en plusieurs formules, avec des débits et des prix variés pour répondre à tous les besoins et à tous les budgets. Les joueurs peuvent ainsi choisir l’offre qui correspond le mieux à leur profil et à leurs habitudes de jeu.

Idoom Fibre Gamers : Algérie Télécom passe à la vitesse supérieure pour les gamers

En plus de sa connexion haut débit, Algérie Télécom propose également à ses clients gamers une sélection d’accessoires, tels que des casques, des claviers, des souris et des microphones, pour leur permettre de profiter pleinement de leur expérience de jeu.

🟢 À LIRE AUSSI : Idoom fibre : des offres révolutionnaires chez Algérie Télécom !

Comment souscrire à Idoom Fibre Gamers ? C’est simple, il suffit de tester l’éligibilité de sa ligne à la fibre optique sur le site web d’Algérie Télécom ou dans une agence commerciale.

Une fois l’éligibilité confirmée, le joueur peut choisir la formule qui lui convient et souscrire à l’offre en ligne ou en agence.

*Offre Idoom Fibre 1 Gbps disponible selon l’éligibilité de votre ligne.