Idoom fibre : des offres révolutionnaires chez Algérie Télécom !

Algérie Télécom invite ses clients à découvrir la nouvelle offre Idoom Fibre, spécialement conçue pour répondre à vos besoins croissants en matière de connexion Internet.

Cette offre comprend 2 nouvelles catégories de débit ultra-rapide, vous permettant de profiter d’une vitesse exceptionnelle allant jusqu’à 1 Gbit/s et 500 Mbit/s avec Idoom Fibre.

Algérie Télécom : Réductions sur les offres de 20 Mbit/s et plus

En plus des 2 nouvelles catégories, Idoom Fibre propose des réductions sur les offres de 20 Mbit/s et plus, rendant ainsi la technologie de fibre optique accessible à un plus grand nombre de clients.

Cette initiative vise à permettre à tous les clients de bénéficier de la technologie de fibre optique à un coût abordable, offrant ainsi à un plus grand nombre de foyers une connexion Internet rapide et fiable, avec une vitesse de téléchargement augmentée jusqu’à 25 % pour toutes les offres.

Soucieuse de garantir une expérience optimale, Algérie Télécom permet aux abonnés actuels des offres de 20 Mbit/s et plus de bénéficier automatiquement d’une conversion à des vitesses de débit plus élevées sans coût supplémentaire.

Deux nouvelles catégories : Jusqu’à 500 Mbit/s et 1 Gbit/s

Algérie Télécom a ajouté deux nouvelles offres de débits ultra-rapides grâce à la technologie de fibre optique Idoom Fibre. Vous pouvez désormais profiter de débits allant jusqu’à 500 Mbit/s et 1 Gbit/s.

Ces débits élevés répondent à vos besoins croissants, que ce soit pour :

Le streaming en haute définition ;

Les jeux en ligne ;

Le téléchargement de fichiers volumineux.

Avec ces nouvelles offres alléchantes et ces réductions, Algérie Télécom s’efforce de fournir les meilleurs services Internet à ses clients, améliorant ainsi leur expérience de connexion et leur garantissant de profiter de la meilleure expérience Internet possible.