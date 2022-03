Ooredoo Algérie marque sa présence pour la deuxième année consécutive au Salon International des Technologies de l’Information et de la Communication au Maghreb (ICT Maghreb), qui se tient du 14 au 16 mars 2022 au Palais de la Culture – Moufdi Zakaria- à Alger.

Organisé par MM Communication & Prolinkom Consulting, sous le parrainage du Ministère de la Poste et des Télécommunications, le Ministère de la Numérisation et des Statistiques ainsi que le Ministère délégué auprès du premier Ministère chargé de l’Économie de la connaissance et des Start-ups, ce salon International constitue un carrefour professionnel important réunissant les principaux acteurs de l’écosystème des technologies du numérique en Algérie et du Maghreb.

Ooredoo participe à ce salon professionnel à travers la Direction Ooredoo Business ou ses commerciaux seront présents pour répondre et proposer aux visiteurs professionnels les dernières offres et solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques des professionnels du secteur des technologies de l’information.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Yousef Bassam Al Ibrahim a déclaré : « En tant qu’acteur économique entièrement engagé dans la transformation digitale, Ooredoo est fière de participer à ce carrefour technologique régional pour exposer son savoir-faire et son expertise dans le domaine des télécoms en Algérie« .

« A l’ère de la digitalisation, ce salon est une opportunité pour Ooredoo de présenter ses solutions et produits innovants dédiés notamment aux professionnels du secteur des technologies de l’information. Ooredoo réitère son engagement à soutenir le secteur technologique en Algérie, afin d’apporter des solutions aux entreprises permettant le développement de l’économie de la connaissance« , a-t-il ajouté.

À travers sa participation à ce salon, Ooredoo partage avec les acteurs technologiques son savoir-faire technologique et contribue de manière concrète aux différentes initiatives et évènements favorisant l’émergence en Algérie d’une économie de l’information et de la connaissance.