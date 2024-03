ICT Competition 2024 : l’Algérie remporte le Grand Prix en Tunisie

Depuis sa création en 2016, la compétition ITC de Huwei, s’affirme de plus en plus comme l’un des plus grands événements du secteur des technologies de l’information et de la compétition. Ce concours de taille veut la formation des futurs leaders de ce domaine.

La nouvelle édition de cette compétition a vu la participation de 30 équipes en provenance de 9 pays dans le monde. Le vendredi 8 mars 2024, a eu lieu la cérémonie de remise des prix à Gammarth, en Tunisie, après plusieurs semaines d’échanges et de participation.

ICT Competition 2024 : les équipes algériennes rafle le premier prix

En cette occasion, de nombreuses distinctions ont été décernées à plusieurs étudiants, issus du Maroc, de l’Égypte, la Tunisie, le Maroc, l’Éthiopie et le Sénégal. Les équipes algériennes, qui ont pris part de ce concours, ont fièrement représenté leur pays et se sont distingués lors de cet événement.

En effet, le Grand prix a été décerné pour l’Égypte et l’Algérie récompensant les projets les plus brillants des étudiants participants. Par conséquent, trois parmi quatre équipes algériennes se sont distinguées lors de la compétition régionale organisée en Tunisie.

Ainsi, l’équipe Networck, mais aussi Computing, ont toutes les deux remporté le Grand prix de l’ICT Compétition 2024. Tandis que l’équipe algérienne Cloud a réussi à décrocher le premier prix de cette catégorie. Plus encore, l’enjeu est crucial pour ces étudiants gagnants qui participeront à la finale, qui sera organisée en Chine, dans quelques mois.

9 équipes algériennes en finale mondiale en Chine

Cette réussite permettra à neuf équipes algériennes de représenter le pays à la phase finale de ce concours, en Chine, et de concourir pour obtenir l’un des prix qui seront décernés dans de nombreuses spécialités telles que : l’intelligence artificielle, la technologie 5G, le Cloud Computing et la Blockchaine.

Cette compétition permettra de renforcer et de développer les compétences de ces étudiants dans les domaines des technologies de l’information et de la communication. Ce qui permettra de préparer une nouvelle génération capable d’être à la pointe des technologies.

