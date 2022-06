Ibtikar : nouvelle émission télévisée qui sera consacrée à l’innovation

Dernièrement, on remarque plusieurs chaines de télévision algérienne qui consacrent des émissions pour aider les jeunes ayant des projets, des passions ou des innovations, à les mettre en valeur et même se faire connaître par le grand public.

Le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l’Économie de la connaissance et des Start-up, « Yacine Oualid » a présenté un communiqué hier le 08 juin 2022, dans lequel il a annoncé le lancement d’une nouvelle émission télévisée destinée aux jeunes innovateurs.

Ce nouveau programme télévisé, intitulé « Ibtikar », va permettre aux Start-up, aux entrepreneurs et aux innovateurs de mettre en avant leurs projets, mais aussi de les présenter aux différents investisseurs dans le but d’avoir des opportunités de financement.

Le conseiller en communication au ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Économie de la connaissance et des Start-up, « Younes Saber Cherif » explique que l’émission « Ibtikar » sera une très bonne opportunité pour les innovateurs et les startupers à la recherche de fonds. Ces derniers doivent convaincre les investisseurs de l’efficacité de leurs projets pour bénéficier de plusieurs conseils en plus des capitaux.

Younes Saber Cherif, continue en soulignant qu’à chaque épisode de l’émission « Ibtikar », on aura de nouveaux créateurs face à un jury composé de différents professionnels et spécialistes, tout dépend de la thématique du projet présenté.

« Ibtikar » est-elle une adaptation à l’émission « Qui sera mon associé ? » diffusé sur M6 ?

En s’interrogeant sur la ressemblance entre l’émission diffusée sur M6 « qui sera mon associé ? » avec l’émission « Ibtikar », le conseiller en communication affirme que ce programme est un concept algérien unique dans son genre qui ne ressemble à aucun autre programme.

« Younes Saber Cherif » informe les Startup et les innovateurs qui souhaitent participer à ce programme télévisé, que le casting est ouvert. Il suffit de se rendre sur le site www.ibtikar.tv pour s’inscrire.

Pour ce qui est de la date et la chaîne de diffusion de l’émission « Ibtikar », les détails seront communiqués dans un avenir proche, ajoute-t-il.