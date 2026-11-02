Ibrahim Maza réagit au vote de Lionel Messi au Trophée Kopa

Jamais un footballeur algérien n’avait atteint une telle position. Ibrahim Maza vient de boucler le Trophée Kopa à la neuvième place, une récompense qui distingue chaque année le meilleur joueur de la planète âgé de moins de 21 ans. Cette entrée dans le top 10 constitue une première absolue pour le football national. Et le détail qui a enflammé les réseaux algériens tient en un nom : Lionel Messi, membre du jury composé d’anciens Ballons d’Or, a glissé le meneur de jeu des Verts à la troisième place de son bulletin personnel, uniquement devancé par Lamine Yamal et Pau Cubarsi.

Le Trophée Kopa offre à Maza une première historique

Aucun représentant de l’Algérie n’avait figuré auparavant parmi les dix premiers de cette distinction individuelle. Le classement récompense les profils les plus avancés de leur génération, ceux qui s’imposent déjà chez les professionnels avant même d’avoir atteint la vingtaine révolue. Maza y figure désormais, et son nom restera associé à cette première.

Ce résultat vient conclure une séquence où le joueur de Bayer Leverkusen a multiplié les prestations de haut niveau en Bundesliga. Technique propre, capacité à se sortir des zones encombrées, sens du dribble dans les espaces réduits : le natif de Berlin coche les cases qui attirent l’œil des observateurs européens. Sa progression ne doit rien au hasard, elle s’est construite match après match.

Le football algérien n’en est d’ailleurs pas à sa première satisfaction individuelle cette saison. Quelques mois plus tôt, la nomination du milieu offensif au titre de jeune talent africain de l’année avait déjà confirmé que son choix de porter le maillot des Verts n’avait en rien freiné sa trajectoire.

À LIRE AUSSI : Équipe d’Algérie : cinq nouveaux noms dans la liste élargie de Hemdani avant le Togo

Messi place Maza sur son podium personnel

Le vote de l’Argentin a logiquement constitué l’élément le plus commenté. Membre du jury en tant qu’ancien lauréat du Ballon d’Or, Messi a positionné le joueur algérien au troisième rang de sa propre hiérarchie. Devant lui, uniquement deux pépites du FC Barcelone : Lamine Yamal et Pau Cubarsi. Un signal fort pour un joueur encore en construction.

La nouvelle est tombée alors que Maza disputait la réception de Stuttgart, soldée par une défaite de Leverkusen (2-4). Le meneur a reconnu avoir eu connaissance de l’information en plein week-end de compétition, sans vouloir s’en préoccuper avant le coup de sifflet final. « Oui, je l’ai vu tout à l’heure, mais j’étais plutôt concentré sur le match. Je voulais mettre ça de côté au début et attendre la fin de la rencontre pour vérifier si c’était vrai ou pas », a-t-il expliqué après la partie.

La curiosité a fini par l’emporter. « J’ai fini par jeter un coup d’œil rapidement. J’ai aussi reçu un appel, bien sûr ; j’ai essayé de faire abstraction, mais quelques messages ont commencé à tomber. Mais oui, c’est un énorme honneur d’être distingué et choisi par un tel joueur », a poursuivi celui que ses proches surnomment Ibo. Avant de glisser un regret sportif : « Et oui… dommage qu’on n’ait pas pu concrétiser ça aujourd’hui avec une victoire. ».

À LIRE AUSSI : Amin Chiakha dénonce une insulte raciste en Norvège, Rosenborg saisit la Fédération