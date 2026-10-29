Maza, grand espoir du football algérien, séduit les grands clubs en Europe

Le nom d’Ibrahim Maza s’invite désormais dans les conversations des plus grands recruteurs du continent. Le milieu offensif international algérien, étincelant sous le maillot du Bayer Leverkusen, devient la cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour pallier l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, indisponible pour une longue durée en raison d’une méchante blessure. Une piste encore théorique, mais qui en dit long sur la cote du joueur.

Le PSG place Ibrahim Maza en tête de sa short-list hivernale

Privé de son ailier géorgien pour une longue période, le PSG cherche un profil capable de créer le déséquilibre. Plusieurs sources évoquent le nom du Fennec comme première option du mercato hivernal. Rien n’a toutefois dépassé le stade de l’intention.

Aucun contact formel n’a été établi entre les dirigeants parisiens et leurs homologues rhénans. Le dossier reste donc au stade de l’étude interne. Reste que l’intérêt parisien suffit à mesurer le chemin parcouru par un joueur qui, il y a encore deux saisons, évoluait loin de ces sommets.

L’ascension du natif de Berlin n’a rien d’un accident. Sa capacité à éliminer dans les espaces réduits et sa lecture du jeu l’ont déjà propulsé parmi les espoirs les plus courtisés du continent africain, au point de figurer dans le cercle très fermé des nommés au titre de jeune talent de l’année.

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La Premier League observe de près le profil de la pépite algérienne

La France n’a pas le monopole de la convoitise. D’après le média britannique TEAMtalk, Arsenal et Tottenham auraient dépêché des observateurs pour suivre ses prestations en Bundesliga. Les deux clubs londoniens cherchent depuis plusieurs mois un créateur jeune, mobile et déjà rompu à l’exigence d’un championnat majeur.

D’autres écuries anglaises apparaissent en embuscade. Chelsea, Manchester City et Aston Villa figureraient parmi les clubs ayant coché le nom de l’Algérien. Cette concentration d’intérêts n’a rien d’anodin dans un marché anglais où les milieux offensifs polyvalents atteignent des valorisations vertigineuses.

Paris Saint-Germain have added Bayer Leverkusen starlet Ibrahim Maza to their list of potential January transfer targets, alerting Arsenal, Tottenham Hotspur and a host of other Premier League suitors, @TEAMtalk understands. https://t.co/k1q9fOLirD — Graeme Bailey (@GraemeBailey) October 29, 2026

Une bonne nouvelle pour l’équipe nationale algérienne

Pour les Verts, cette effervescence constitue un signal encourageant. Voir l’un de ses éléments les plus prometteurs évoluer dans un environnement aussi exigeant ne peut que servir la sélection. Le choix de représenter l’Algérie, loin de ralentir sa trajectoire, lui a offert une visibilité internationale immédiate.

La période est par ailleurs favorable aux internationaux algériens. Les dernières semaines ont montré un tableau contrasté pour les joueurs des Verts en Europe, entre relances réussies et temps de jeu en berne. Dans ce contexte, la régularité du milieu de Leverkusen fait figure de valeur sûre.

Il faudra néanmoins rester prudent. Un transfert dans un club où la concurrence est féroce pourrait freiner sa progression s’il venait à perdre du temps de jeu. Le staff national suivra donc avec attention la décision que prendra le joueur, lui dont la montée en puissance avait déjà été remarquée lors de la dernière campagne mondialiste des Verts.

En attendant, aucune offre n’a été déposée et le joueur poursuit son ascension fulgurante en Bundesliga. Mais le marché a parlé : à moins de 21 ans, il est devenu l’un des dossiers les plus suivis du football européen.

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