IATF 2025 : pourquoi Tebboune parle d’un succès historique pour l’économie algérienne ?

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi, au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal (CIC, Alger), la cérémonie d’ouverture d’une rencontre avec les opérateurs économiques pour la consolidation de la réussite de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) qui s’est tenue septembre dernier à Alger.

Les travaux de cette rencontre économique se déroulent en présence du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, de membres du Gouvernement, de hauts responsables de l’État ainsi que du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) M. Kamel Moula.

Le président de la République a prononcé son allocution avant le début des travaux. « Cette rencontre intervient après 3 années de collaboration avec les opérateurs économiques pour promouvoir la production nationale. L’exposition a offert aux opérateurs économiques l’opportunité de faire découvrir l’Algérie à l’Afrique et aux pays hors continent », dira-t-il d’emblée.

Succès de l’IATF 2025 et perspectives économiques

Il a tenu à saluer les efforts des différents opérateurs économiques et leur contribution pour la réussite du grand évènement l’IATF 2025. « Vous avez prouvé que notre économie est sur la bonne voie. Un État fort possède une économie robuste, une armée puissante et un peuple patriote mené par sa jeunesse. Je salue votre contribution méritoire à la réussite des grands rendez-vous de l’Algérie, notamment le succès de l’exposition commerciale intra-africaine », a-t-il souligné.

Et d’ajouter : « L’organisation de l’exposition en Algérie a connu un succès grâce à des compétences qui la positionnent pour accueillir les plus grands événements« .

Tebboune se dit amplement satisfait des accords conclus à l’occasion de ledit grand évènement économique. « Les chiffres sans précédent enregistrés démontrent que l’exposition a dépassé toutes les attentes avec la signature de nombreux contrats« .

Visions d’avenir pour l’économie algérienne

Et d’enchainer : « Ces accords sont le fruit d’une mobilisation collective qui a attiré en Algérie les acteurs économiques et les partenaires africains et internationaux. Les partenaires ont trouvé dans notre pays un climat d’investissement favorable grâce aux industriels et aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets« .

Le président Tebboune a également exprimé sa grande satisfaction du produit local. « Notre produit est reconnu pour sa haute qualité. Nous misons sur une économie diversifiée et compétitive, libre de complications bureaucratiques.

Nous avons fait des progrès significatifs dans la création de PME et de startups, stimulant le développement des exportations hors hydrocarbures », encense-t-il.

Et enfin de conclure : « Notre présence doit s’intensifier en Afrique, qui a reconnu la qualité du produit algérien.

Il est impératif d’appliquer les accords conclus avec nos frères africains et de maintenir des relations durables, non conjoncturelles ».

