IATF 2025 : le diplomate algérien Larbi Latrèche nommé chef d’orchestre de l’événement

Le diplomate algérien Larbi Latrèche a été officiellement désigné, dimanche, commissaire général de la 4ᵉ édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), un rendez-vous économique majeur qui se tiendra à Alger du 4 au 10 septembre 2025. L’événement, qui rassemblera des centaines d’exposants et de décideurs venus de tout le continent, ambitionne de renforcer les échanges commerciaux entre pays africains et de promouvoir le commerce intra-africain dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Pour mener à bien cette mission stratégique, M. Latrèche sera assisté de deux vice-commissaires. Abdelkrim Baha, actuellement ambassadeur d’Algérie auprès du Royaume hachémite de Jordanie, et Messaoud Mehila, ambassadeur d’Algérie auprès des États-Unis du Mexique, mettront leur expérience diplomatique au service de l’organisation et de la réussite de cette manifestation continentale.

Un parcours diplomatique reconnu

Actuel ambassadeur d’Algérie à Vienne, Larbi Latrèche est une figure respectée de la diplomatie nationale. Fort de plusieurs décennies d’expérience, il s’est distingué par sa capacité à piloter des événements d’envergure internationale. On lui doit notamment un rôle clé dans la préparation et le bon déroulement de la 31ᵉ session du Sommet arabe, tenue à Alger les 1er et 2 novembre 2022, qui avait rassemblé de nombreux chefs d’État et de gouvernement.

Plus récemment, il a également contribué à l’organisation du 7ᵉ Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), accueilli à Alger du 29 février au 2 mars 2024. Ces expériences lui ont permis de développer une expertise pointue en matière de coordination logistique, de relations protocolaires et de négociations internationales.

Un rendez-vous stratégique pour l’Algérie et l’Afrique

La Foire commerciale intra-africaine se veut plus qu’une simple exposition. Elle constitue une plateforme unique où les entreprises, les investisseurs et les décideurs politiques peuvent établir des partenariats, conclure des contrats et explorer de nouvelles opportunités. L’édition 2025, organisée pour la première fois en Algérie, devrait attirer des participants de tous les secteurs : industrie, agriculture, énergie, services, technologies de l’information, tourisme et artisanat.

Pour Alger, accueillir un tel événement est une vitrine de ses ambitions économiques et de son engagement à jouer un rôle moteur dans l’intégration économique africaine. Les organisateurs espèrent que cette foire contribuera à dynamiser les exportations, à diversifier l’économie nationale et à renforcer la position du pays comme hub commercial entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe.

Avec à sa tête un diplomate aguerri comme Larbi Latrèche, entouré d’une équipe expérimentée, l’IATF 2025 s’annonce comme un moment fort du calendrier économique africain.