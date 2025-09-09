IATF 2025 : l’AQS signe un contrat record de 1,2 milliard USD avec une banque africaine

La société algéro-qatarie de sidérurgie AQS a franchi un nouveau cap dans son développement en signant, ce mardi, un contrat majeur avec la Banque africaine Shelter Afrique Development Bank, d’une valeur dépassant 1,2 milliard de dollars. La cérémonie de signature s’est déroulée au Palais des expositions des Pins Maritimes, à Alger, dans le cadre de la 4ᵉ édition du Salon du commerce intra-africain (IATF 2025).

À LIRE AUSSI : Eliminatoires Coupe du monde 2026 : Somalie – Algérie, un pays proposé

Cet accord stratégique ouvre la voie à une expansion significative des activités d’AQS sur le continent africain. Selon les responsables de l’entreprise, il s’agit d’un partenariat qui renforcera la place de l’Algérie dans les échanges économiques africains, en particulier dans le secteur clé de la sidérurgie.

AQS signe un contrat de 1,2 milliard de dollars avec Shelter Afrique pour renforcer ses exportations en Afrique

La cérémonie a rassemblé plusieurs membres du gouvernement et hauts responsables institutionnels, témoignant de l’importance accordée à cette initiative. Étaient notamment présents le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, ainsi que le ministre de la Culture et des Arts, Zohir Balloul. Y ont également assisté le secrétaire général du ministère de l’Industrie, Salem Ahmed Zayed, et le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, Omar Rekach.

À LIRE AUSSI : Accord historique à l’IATF 2025 : Près de 1 milliard USD pour la sidérurgie algérienne

Pour Sofiane Chayeb Setti, directeur général par intérim d’AQS, ce contrat revêt une importance particulière : « Cet accord, conclu à l’issue du sixième jour du salon, permettra à notre société de franchir une nouvelle étape et de s’ouvrir à plusieurs marchés africains. » L’objectif est clair : positionner les produits d’AQS comme des références dans le secteur de la sidérurgie au niveau continental.

Un partenariat stratégique pour booster les exportations algériennes

De son côté, Amadou Thiam, responsable régional pour l’Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest chez Shelter Afrique, a exprimé sa satisfaction quant à cette coopération. « C’est une grande fierté pour Shelter Afrique, d’autant plus que cet accord va faciliter l’exportation des produits d’AQS vers de nombreux marchés du continent », a-t-il déclaré. Il a également rappelé que la banque est active dans 44 pays africains, ce qui offre une large couverture pour accompagner la mise en œuvre de ce partenariat.

À LIRE AUSSI : Une 1ʳᵉ pour l’Algérie : des scooters SYM exportés vers ces 2 pays africains

Cet accord reflète la volonté de l’Algérie de renforcer sa présence économique en Afrique, en s’appuyant sur ses atouts industriels et en développant des partenariats structurants. La signature avec Shelter Afrique illustre aussi le potentiel de l’intégration économique africaine, encouragée par des événements tels que l’IATF 2025, qui ambitionne de favoriser les échanges entre les pays du continent.

Avec ce contrat de 1,2 milliard de dollars, AQS confirme son ambition d’être un acteur majeur dans le développement industriel et commercial de l’Afrique.