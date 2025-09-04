IATF 2025 : l’Algérie ouvre ses portes à l’Afrique avec 175 partenariats en ligne de mire

Ce jeudi 4 septembre, Alger allume le flambeau de l’intégration économique africaine. La capitale algérienne accueille désormais officiellement la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine.

Cet événement continental majeur, qui se tient sous le thème « Passerelle vers de nouvelles opportunités », mobilise l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels du pays.

Hier soir, alors que les derniers préparatifs s’achevaient au Palais des expositions des Pins maritimes et au Centre international de conférences, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a confirmé l’existence d’un portefeuille de 175 intentions de partenariat en cours de finalisation.

Ces discussions avancées entre opérateurs algériens et africains pourraient se concrétiser par des signatures dès aujourd’hui, marquant le début d’une nouvelle ère pour les échanges commerciaux intra-africains.

IATF 2025 – Alger : le coup d’envoi d’une semaine décisive pour l’économie africaine

L‘ouverture officielle de l’IATF 2025 ce 4 septembre marque le début d’une séquence économique historique pour le continent. Pendant sept jours, Alger va transformer en réalité concrète les ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

La participation exceptionnelle de délégations venues de 140 pays et de plus de 2 000 entreprises témoigne de l’importance stratégique de ce rendez-vous. M. Omar Rekkache, directeur général de l’AAPI, souligne que « les travaux de la Foire devraient aboutir à la conclusion de contrats d’investissement, de commerce et de partenariats entre les opérateurs privés algériens et ceux de plusieurs pays étrangers« .

Cette édition se distingue par son ampleur et sa dimension opérationnelle. Avec des négociations commerciales qui débutent dès la première journée.

175 projets de partenariat : le vivier économique de l’IATF 2025

Le chiffre avancé par l’AAPI dessine les contours d’une édition particulièrement féconde en opportunités business. Les 175 intentions de partenariat en cours de négociation couvrent une diversité de secteurs économiques. Reflétant la dynamique de diversification en cours.

L’agence algérienne joue un rôle central dans l’accompagnement de ces discussions. Facilitant les rencontres entre opérateurs économiques et assurant le suivi des dossiers.

« Nous examinons également les intentions de financement de projets étrangers en Algérie« , précise M. Rekkache, démontrant la volonté d’offrir un accompagnement complet aux investisseurs. Cette approche proactive vise à garantir que les signatures de contrats interviennent effectivement durant la foire, et non lors de rendez-vous ultérieurs.

Forum investissement et mini-sommet : les temps forts institutionnels

Dès aujourd’hui, l’AAPI lance les deux événements parallèles qui structureront la réflexion sur l’investissement en Afrique. Le Forum sur l’investissement et le commerce, qui se tient au CIC Abdelatif Rahal, a pour thème « L’Algérie : une plateforme émergente pour l’investissement et le commerce en Afrique« . Au programme de cette journée :

Présentation du climat des affaires et des réformes favorables à l’investissement.

Identification des secteurs prometteurs et des opportunités d’investissement.

Analyse de l’intégration de l’Algérie dans les chaînes de valeur africaines.

Focus sur le renforcement des partenariats Sud-Sud dans le cadre de la ZLECAF.

Vendredi, le mini-sommet des agences africaines de promotion de l’investissement, organisé avec Afreximbank et la WAIPA, réunira plus de 30 agences et institutions financières. Cette rencontre technique vise à harmoniser les stratégies de promotion. Ainsi qu’à développer des outils communs pour faciliter les investissements transfrontaliers.