IATF 2025 à Alger : les présidents africains saluent le rôle moteur de l’Algérie

La quatrième édition du Salon du commerce intra-africain (IATF 2025) a été officiellement lancée ce jeudi à Alger, en présence de plusieurs chefs d’État, hauts responsables et représentants d’institutions africaines. Placé sous le haut patronage du Président Abdelmadjid Tebboune, l’événement se déroule du 4 au 10 septembre sous le thème « Une porte vers de nouvelles opportunités », réunissant plus de 2000 entreprises de 140 pays ainsi que de milliers de visiteurs professionnels.

Dès son ouverture, le salon a été marqué par des discours forts soulignant l’importance de ce rendez-vous économique pour accélérer l’intégration commerciale du continent et réduire sa dépendance cis-à-vis de l’extérieur.

Mohamed EL-Menfi : la Libye veut miser sur les énergies renouvelables

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed el-Menfi, a exprimé sa gratitude à Tebboune pour l’accueil chaleureux réservé aux délégations. Il a mis en avant la position stratégique de la Libye dans l’Union du Maghreb arabe et au sein du Sahel, en rappelant que son pays « développe des projets ambitieux dans les énergies renouvelables, capables de répondre aux besoins énergétiques futurs de l’Afrique ».

Kaïs Saïed : « Défendre la souveraineté économique de l’Afrique »

Le président Tunisien Kaïs Saïed a, de son côté, insisté sur la nécessité de bâtir une nouvelle approche fondée sur la souveraineté des peuples africains.

« Notre continent est riche de ses ressources, mais il doit tirer les leçons du passé pour construire un avenir meilleur », a-t-il affirmé.

Pour lui, l’Afrique doit défendre sa souveraineté économique et mettre fin aux divisions qui freinent son essor.

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a remercié son homologue algérien pour l’accueil et a rappelé que « l’axe routier reliant la Mauritanie et l’Algérie connaît une activité commerciale intense depuis son inauguration ». Il a souligné également que la stratégie de diversification de l’économie mauritanienne s’inscrit dans la vision commune d’une Afrique plus intégrée et résiliente.

Obasanjo : « L’IATF, moteur de la renaissance africaine »

L’ancien président nigérien et président de Conseil consultatif de l’IATF, Olusegun Obasanjo, a insisté sur la dimension historique de cette édition organisée à Alger. Il a exprimé sa gratitude à Tebboune pour son engagement aux côtés de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), de l’Union africaine ainsi que de la ZLECAF.

Selon lui, « La vision du président Tebboune en matière de développement économique, notamment dans l’énergie, la technologie et l’innovation, traduit une véritable ambition de rennaissance africaine ».

Obasanjo a aussi rappelé que les trois précédentes éditions ont permis de conclure des transactions dépassant 120 milliards de dollars, faisant de l’IATF « un moteur essentiel de la transformation économique africaine ».

Afreximbank : l’Algérie, actrice du changement économique

Le président de la banque africaine d’import-export (Afrecimbank), Benedict Oramah, a, lui aussi, salué le rôle central de l’Algérie dans l’intégration du continent.

« Tout comme elle a contribué à l’indépendance de l’Afrique grace aux sacrifices de ses enfants, l’Algérie particioe aujourd’hui au changement économique inédit que connait notre continent », a-t-il déclaré.

Il a souligné ainsi que l’accueil de l’IATF 2025 par Alger illustre son poids croissant et son rôle de catalyseur du commerce africain, dans un contexte marqué par la participation de milliers d’entreprises et la conclusion de projets d’envergure.

Union africaine et ZLECAf : lever les barrières intra-africaines

Le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africain (ZLECAf), Wamkele Mene, a appelé à « l’unité et la rapidité » pour construire une véritable zone commerciale intégrée. Face aux incertitudes mondiales et au protectionnisme croissant, il a insisté sur la nécessité de lever les barrières intra-africaines et de renforcer les infrastructures de transport.

Il a annoncé aussi le lancement prochain en Algérie du Fond d’ajustement de la ZLECAf, destiné à accompagner les pays dans leur transition économique. Pour Mene, la dynamique actuelle est prometteuse : le commerce intra-africain a atteint 220 milliards de dollars en 2024, en hausse de 12.5 % par rapport à l’année précédente.

De son côté, la vice-présidente de la Commission de l’Union africaine, Salma Malika Haddadi, a rappelé que « l’Algérie demeure une lumière pour les nations africaines », en travaillant sans relâche à développer le commerce interafricain.

Prochain rendez-vous à Lagos en 2027

En clôture de la cérémonie d’ouverture, les organisateurs ont annoncé que la cinquième édition de l’IATF se tiendra en 2027 à Lagos, au Nigeria. Après l’Égypte et l’Afrique du Sud, c’est l’Algérie qui a marqué cette année l’histoire de l’intégration africaine, en accueillant un salon qui se veut le symbole d’un continent résolument tourné vers son avenir.