IA : l’Algérie écrase la concurrence africaine et rafle 4 médailles à Tunis

L’Algérie vient de signer un exploit retentissant dans le domaine des technologies du futur. Lors des Olympiades Africaines d’Intelligence Artificielle (AOAI 2026), qui se sont tenues les 11 et 12 avril en Tunisie, l’équipe nationale a surclassé la concurrence en raflant quatre médailles, dont les deux premières places du podium continental.

Face à 32 équipes venues de toute l’Afrique, les quatre représentants algériens ont prouvé que la jeunesse du pays est prête à relever les défis de l’économie de la connaissance.

Un podium dominé par le Lycée de Mathématiques d’Alger

Le drapeau algérien a flotté très haut à Tunis grâce à des performances individuelles de haut vol. Les élèves du prestigieux Lycée de Mathématiques « Mohand Mokhbi » (Alger-Centre) ont particulièrement brillé : Bouabdallah Rostom Mohamed Kamel, sacré champion d’Afrique (1ère place) avec une médaille d’or amplement méritée. Khalifi Mohamed Alaeddine a décroché la 2ème place africaine (ex æquo) et s’adjuge également une médaille d’or. Ainsi que, Nesrine Maâzouz qui s’est classée à une honorable 4ème place continentale, remportant une médaille d’argent.

Le succès de l’équipe a été complété par la performance de Bouricha Sofiane, du lycée Oudni Omar (Draâ El Mizan, Tizi Ouzou), qui s’est adjugé une médaille d’argent, portant le bilan total à 2 médailles d’or et 2 médailles d’argent.

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La fierté de la Nation et du secteur de l’éducation

Ce succès a été salué au plus haut niveau. Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a adressé ses plus vives félicitations aux lauréats, exprimant sa fierté face à ce qu’il qualifie de « preuve de la vitalité du système éducatif algérien« .

Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils reflètent une nouvelle dynamique au sein de l’école algérienne, qui mise désormais sur la détection précoce des talents et l’introduction des disciplines technologiques de pointe.

L’accompagnement pédagogique constant et l’environnement stimulant mis en place pour ces élites scolaires portent aujourd’hui leurs fruits, positionnant l’Algérie comme un leader émergent de l’intelligence artificielle sur le continent africain.

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Répercussions sur l’avenir de l’Algérie

Les performances de l’équipe nationale sont le témoin d’une stratégie éducative efficace et de l’engagement des institutions à promouvoir les nouvelles technologies. Cela pourrait influencer favorablement les futures générations qui verront davantage de débouchés dans le domaine de l’intelligence artificielle.

De nombreux observateurs s’accordent à dire que ces succès ne renforcent pas seulement le prestige académique de l’Algérie, mais construisent également une base solide pour sa position sur l’échiquier technologique mondial.

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