IA – Drones : une startup algérienne se distingue à l’international

Sensationnel ! La startup algérienne Farm AI, spécialisée dans le développement de solutions pour l’agriculture basées sur l’intelligence artificielle, a réussi le formidable exploit de décrocher la 2e place dans le concours mondial, Tech4Good, du géant chinois, Huawei.

L’équipe algérienne a aussi remporté le prix du meilleur choix du public en récoltant plus de 10 000 votes. Elle devance la team azérie, Emitless, et la team française YONO Box.

En quoi consiste le projet de la startup Farm AI ?

Le projet de Farm AI qui a séduit le jury international de Tech4good s’inscrit dans la démarche d’« autonomisation de l’agriculture grâce à l’intelligence artificielle ». Il consiste en l’utilisation de drones pour la détection précoce de la rouille, une maladie cryptogamique (affections causées par les champignons) qui touche les champs de blé.

Plus précisément, le projet Farm Al s’intitule « L’ère de l’autonomisation de l’agriculture grâce à l’intelligence artificielle : pour une ferme sans maladies ».

Ses concepteurs le décrivent comme « un système de détection précoce de la maladie de la rouille en utilisant un modèle d’intelligence artificielle pour la surveillance des champs de blé avec des drones ». Celui-ci « résout le problème des grandes pertes des champs de blé à cause de la rouille ».

Congratulations to FarmAi from Algeria for winning the People’s Choice Award! 🏆 Their AI-based ICT farming solution embodied #Tech4Good’s spirit of innovation and sense of social responsibility. More highlights here: https://t.co/CdD9Id0USZ #SeedsForTheFuture — Huawei (@Huawei) January 6, 2023

L’équipe de Farme AI se compose de sept jeunes étudiants : Abderrahmane Herizi, Ahlam Boumerzag, Mohamed Aimen Benkoua, Mohamed Riadh Ziane, Ouassim Hamdani, Rania Hedna, Yahia Zarai.

Lors de la finale qui a eu lieu ce jeudi 5 janvier 2023, la startup algérienne a empoché, grâce à sa 2e place un chèque de 15 000 dollars. En février prochain, l’équipe de FARM AI prendra part, avec deux autres équipes, à une nouvelle compétition pour, cette fois, tenter de remporter un sponsoring de 100 000 dollars.

Qu’est-ce que le projet Tech4Good ?

Tech4Good est un projet que le géant des télécommunications Huawei a lancé en 2021. Il s’inscrit dans le cadre du programme de formation aux compétences numériques « Seeds for the Future ». L’édition 2022-2023 du concours a vu la participation de 65 étudiants issus de 16 pays différents et de 11 startups.

Selon ce qu’on peut lire sur la page d’accueil de l’événement, Tech4Good demande aux participants d’« identifier un problème social et de proposer [pour le résoudre] une solution qui repose sur les technologies de l’information et de la communication ». Le concours vise également à « cultiver le leadership et le travail d’équipe ».

Le programme 2022 de « Seeds for the Future » comptait plus de 3500 participants de plus de 117 pays. En Algérie, plus de 120 étudiants ont bénéficié du programme.