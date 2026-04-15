IA, 5G, économie numérique… L’Algérie s’offre un nouvel horizon technologique avec Huawei

Alger franchit une nouvelle étape dans sa transition numérique. Le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a reçu mardi à Alger le nouveau PDG de Huawei Algérie, Tony Shi Xiaohua, pour tracer les contours d’un partenariat stratégique axé sur l’innovation de pointe.

Dans un contexte mondial marqué par l’explosion des modèles de langage (LLM), la rencontre a mis l’accent sur un besoin crucial : l’infrastructure technique. Les deux parties ont ainsi exploré les modalités d’acquisition de supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle, équipés de processeurs graphiques (GPU) de haute performance.

L’objectif est de doter les chercheurs et entrepreneurs algériens des outils nécessaires pour rivaliser sur la scène internationale.

Coopération technologique : Vers une souveraineté technologique « Made in Algeria »

Au-delà de la simple acquisition de matériel, les discussions ont porté sur l’émergence d’une technologie 100 % locale. Le plan prévoit :

Le développement de solutions IA algériennes destinées aux marchés national et africain.

destinées aux marchés national et africain. L’investissement direct dans la recherche et le développement (R&D).

La formation continue de la ressource humaine algérienne pour maîtriser les métiers de demain.

Le volet industriel n’a pas été en reste. Le ministre et le patron de Huawei ont évoqué des opportunités d’investissement dans la fabrication locale d’équipements électroniques. Un projet ambitieux qui vise à intégrer les micro-entreprises algériennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Par ailleurs, l’exploitation de la 5G a été identifiée comme un levier majeur. Il s’agira de permettre aux start-up locales de concevoir des solutions innovantes exploitant le très haut débit mobile pour des applications concrètes dans divers secteurs économiques.

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Pour transformer ces intentions en résultats palpables, les deux parties ont convenu de mettre en place un cadre de coopération structuré. Ce dernier s’appuiera notamment sur l’accélérateur public de start-up « Aventure », garantissant une implication directe des jeunes pousses algériennes dans cette dynamique de transformation numérique.

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Cette rencontre confirme la volonté de l’Algérie de se positionner comme un hub technologique régional en s’appuyant sur l’expertise du géant chinois des télécoms.