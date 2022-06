Le boom des réseaux sociaux en Algérie a vu la naissance de plusieurs chaînes YouTube et comptes Instagram à succès consacrés aux plats de terroir. L’art culinaire algérien commence ainsi petit à petit à se faire connaître à travers le monde.

En effet, plusieurs étrangers s’intéressent à la cuisine algérienne et se trouvent séduits par la saveur particulière de ses spécialités. Le dernier exemple en date est le vidéaste culinaire américain, Jamie Tracey…

« I love Algerian cuisine ! »

Bien qu’il ne soit pas chef cuisinier professionnel, Jamie Tracey est un véritable passionné de cuisine. Sur sa chaîne YouTube (ANTI-CHEF) et son compte Instagram (antichefjamie), il s’en va explorer le patrimoine culinaire mondial. Et parmi toutes les cuisines du monde, une en particulier retient l’attention du youtubeur américain, la cuisine algérienne.

S’étant pris de passion pour les plats traditionnels algériens, Jamie leur consacre une place de choix dans le contenu qu’il propose à ses abonnées. En introduction de l’une de ses vidéos, on l’entend dire : « I love Algerian cuisine! », (j’aime la cuisine algérienne !).

Jamie s’est essayé pour le moment sur trois plats emblématiques du patrimoine culinaire algérien, la traditionnelle chorba frik, le fameux plat du pauvre, la karantika, et l’incontournable crêpe, les m’hadjeb. Dans la vidéo où il essaye la recette de cette dernière spécialité, on voit le youtubeur engloutir les mahjouba l’une derrière l’autre, sans pouvoir s’arrêter !

Histoire de joindre l’utile à l’agréable, les trois vidéos consacrées aux spécialités algériennes figurent toutes dans le top 10 des vidéos les plus populaires de la chaîne de Jamie Tracey. La recette des m’hadjeb totalise plus de 200 000 vues et arrive en 2e position ; celle de la karantika atteint presque 100 000 vues et arrive en 4e position ; avec plus de 80 000 visionnages, la vidéo de la chorba frik occupe la 7e place du top 10.

Content de l’engouement que suscitent les plats algériens, Jamie Tracey ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Il promet d’essayer de nouvelles recettes dans ses prochaines vidéos.

La cuisine algérienne, numéro 1 du monde arabe

Le succès de l’art culinaire algérien ne se limite pas à YouTube et aux réseaux sociaux. Celui-ci commence même à être reconnu par d’éminentes références internationales. En effet, selon le classement du site spécialisé, TasteAtlas, la cuisine algérienne arrive en 26e position des meilleures cuisines du monde.

Pour établir le Tasteatlas awards 2021 des meilleures cuisines du monde, le site a recensé plus de 100 000 évaluations pour tous les plats et produits alimentaires testés. La cuisine algérienne a reçu la note de 4,26/5. Et les meilleurs plats traditionnels algériens sont : la rechta, la chorba frik, et la chakhchoukha.

Ainsi, avec cette 26e place mondiale, l’Algérie arrive en tête des pays arabes et maghrébins dans le classement TasteAtlas.