Hyundai s’implante en Algérie : Le constructeur dévoile les détails du projet

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a officialisé hier son projet d’implantation en Algérie, en dévoilant la construction d’une usine ultramoderne répondant aux standards rigoureux de la marque.

Cette nouvelle infrastructure permettra la production locale de trois modèles de voitures particulières et de deux types de véhicules utilitaires, comme l’a confirmé un communiqué du ministère de l’Industrie.

Les responsables de Hyundai ont exprimé leur volonté de participer à la relance de l’industrie automobile algérienne. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique du ministère de l’Industrie et de la production pharmaceutique visant à revitaliser le secteur de la fabrication de véhicules en Algérie.

Ce lundi, le ministre de l’Industrie, Ali Aoun, a accueilli une délégation comprenant de hauts responsables de Hyundai ainsi que de l’entreprise commerciale omanaise (OTI) pour discuter du projet.

Hyundai s’implante en Algérie : Un grand pas pour l’automobile algérienne

Lors de cette rencontre, Tarek Musab, responsable de Hyundai pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, a présenté les détails du projet. Il a souligné que cette initiative est en ligne avec la politique du gouvernement algérien qui vise à développer une véritable industrie automobile avec un taux d’intégration élevé.

Hyundai a réaffirmé son engagement à construire une usine qui respecte les normes internationales de la société. La conception du projet inclut une ligne de fabrication de châssis et une ligne dédiée à la peinture.

L’usine produira trois modèles de voitures particulières Hyundai ainsi que deux types de véhicules utilitaires. De plus, Hyundai s’est engagée à produire un véhicule électrique dans cette nouvelle installation.

Concernant le choix du site, le ministre a insisté sur l’importance de s’inscrire rapidement sur la plateforme numérique dédiée et d’accélérer la réalisation du projet. Cette démarche vise à garantir une mise en œuvre rapide et efficace, répondant ainsi aux attentes du gouvernement et des consommateurs algériens.

Ce projet représente une avancée majeure pour l’industrie automobile en Algérie. En plus de créer des emplois, il permettra le transfert de technologies et le développement de compétences locales.

Avec l’engagement de Hyundai à respecter les normes internationales, cette usine promet d’être un atout majeur pour l’économie algérienne et renforcera les relations économiques entre l’Algérie et la Corée du Sud.