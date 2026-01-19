Hyundai déploie son réseau de distribution en Algérie : Découvrez les 14 wilayas concernées

Dans l’attente du lancement officiel de la marque sur le marché national, le concessionnaire exclusif Hyundai Motor a scellé des partenariats stratégiques avec dix opérateurs indépendants pour couvrir 14 wilayas dès le troisième trimestre 2026.

Une nouvelle étape vient d’être franchie pour le retour de Hyundai en Algérie. Majestic Autos, représentant officiel de la firme sud-coréenne, a annoncé la signature d’accords de partenariat avec dix agents agréés. Cette initiative vise à densifier le maillage territorial de la marque et à préparer le terrain pour une commercialisation à grande échelle.

Selon les informations rapportées par le média spécialisé Motors Algérie, cette première phase d’expansion concerne 14 wilayas : Aïn Defla, Annaba, Blida, Bouira , Boumerdès, El Oued, Jijel, M’sila, Ouargla, Tizi Ouzou, Relizane, Tipaza, Skikda , Tipaza.

Hyundai renforce sa présence en Algérie : Majestic Autos déploie son réseau de distribution

Ce réseau n’est que le début d’une stratégie plus vaste. D’autres régions devraient rejoindre la liste dans les prochaines semaines, à mesure que de nouveaux partenaires répondant aux exigences strictes du constructeur — en termes d’infrastructures et de compétences — seront sélectionnés.

🟢 A LIRE AUSSI : Industrie automobile : lancement officiel des véhicules JAC « Made in Algeria »

L’ambition de Hyundai ne se limite pas à la vente de véhicules. Le constructeur mise avant tout sur la pérennité et la fiabilité. Le modèle opérationnel imposé aux partenaires repose sur trois piliers fondamentaux :

Un stock de pièces de rechange 100 % d’origine .

. L’utilisation d’outils de diagnostic certifiés par la maison-mère.

Une mise à niveau technique et opérationnelle continue des équipes locales.

L’objectif affiché est de garantir une expérience client premium, centrée sur la sécurité et un taux de satisfaction élevé.

Le lancement effectif des activités de ces nouveaux partenaires est prévu pour le troisième trimestre de l’année 2026. Cette échéance marquera le point de départ d’une nouvelle ère pour Hyundai en Algérie, promettant un service après-vente aux normes internationales et un accompagnement de proximité pour les automobilistes algériens.

🟢 A LIRE AUSSI :Bonne nouvelle pour les particuliers : la procédure d’importation de voitures se simplifie !

Pour rappel, c’est lors de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), tenue à Alger en septembre dernier, que Hyundai a officiellement levé le voile sur les modèles destinés au marché local. La marque prévoit de commercialiser quatre de ses best-sellers :

le Tucson,

la Creta,

l’Accent

et la Grand i10.

Cette offensive commerciale s’accompagne d’un volet industriel majeur : la réactivation imminente de l’usine d’assemblage de Tiaret.