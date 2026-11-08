Hyundai en Algérie : usine CKD attendue d’ici 2027, où en est le projet ?

Le ministère de l’Industrie se penche sur les derniers développements du projet Hyundai en Algérie, parallèlement aux efforts visant à élargir la sous-traitance locale, à localiser l’industrie des composants automobiles et à accroître le taux d’intégration.

En effet, le ministre de l’Industrie, Farid Kourtel, s’est entretenu avec une délégation de la société « Hyundai Motor Manufacturing Algeria » pour évaluer l’état d’avancement du projet d’investissement de l’entreprise en Algérie et sa préparation à la transition vers la phase de fabrication, dans un contexte de mobilisation pour développer le réseau de fournisseurs et renforcer le recours à la sous-traitance locale.

Cette réunion, tenue samedi, s’est déroulée en présence de représentants d’entreprises de sous-traitance coréennes spécialisées dans la fabrication de pièces de rechange et de composants automobiles, ainsi que de cadres du ministère de l’Industrie. Les deux parties ont abordé les prérequis pour le lancement du projet et les moyens de finaliser les préparatifs nécessaires à son entrée en production.

Partenariat stratégique et intégration de la sous-traitance locale

Les discussions ont également porté sur les perspectives de développement de partenariats industriels entre les équipementiers coréens et les entreprises de sous-traitance algériennes, permettant ainsi d’élargir la base des opérateurs locaux, de contribuer à la localisation de l’industrie des composants automobiles et d’augmenter le taux d’intégration nationale.

Dans ce contexte, le secteur de l’industrie a réaffirmé sa volonté de continuer à accompagner le projet et à fournir le soutien nécessaire pour satisfaire ses exigences, tout en renforçant la coordination entre les différentes parties prenantes afin d’accélérer son entrée en activité.

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Il convient de rappeler que le dossier de la localisation des composants automobiles et du renforcement de la sous-traitance locale avait déjà fait l’objet de discussions en septembre dernier, lorsque le ministre de l’Industrie s’était entretenu avec des représentants d’entreprises algériennes agréées dans la fabrication de véhicules.

Les échanges s’étaient alors axés sur l’élargissement de la production nationale, avec un accent particulier sur la fabrication de pièces plastiques et la réduction de la dépendance aux composants importés, dans le cadre d’une stratégie visant à élever le taux d’intégration locale et à développer une industrie automobile plus intégrée.

Un projet très attendu à l’horizon 2027

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs en cours pour le lancement des activités de la marque « Hyundai » sur le marché algérien.

La société « Majestic Autos », représentant exclusif de la marque coréenne en Algérie, avait en effet annoncé en janvier 2026 la signature de partenariats stratégiques avec dix opérateurs indépendants et professionnels, dans le but d’étendre son réseau de distribution à travers l’ensemble du territoire national.

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Sur le plan industriel, le constructeur coréen, en partenariat avec le groupe omanais Suhail Bahwan, s’apprête à lancer un projet de création d’une usine de montage automobile en kit (CKD) en Algérie d’ici 2027.

Selon les informations rapportées par le journal The Korea Economic Daily, le projet ciblera la production de véhicules utilitaires sport (SUV) et de berlines à hayon (hatchbacks) de grande taille.

Par ailleurs, l’entreprise étudie la possibilité d’implanter cette unité de production dans l’ancienne usine de la marque Volkswagen, située dans la zone industrielle de Sidi Khettab, dans la wilaya de Relizane.