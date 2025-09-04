Hyundai Algérie : Découvrez les 4 modèles bientôt disponibles sur le marché

La marque Hyundai se prépare à commercialiser quatre de ses modèles en Algérie, à l’occasion de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) qui se tiendra à Alger.

Selon plusieurs sources médiatiques, les modèles concernés sont :

La Hyundai Tucson,

la Hyundai Creta,

la Hyundai Accent

et la Hyundai Grand i10.

Cette décision de commercialisation coïncide avec la prochaine réactivation de l’usine d’assemblage automobile de la marque, située dans la wilaya de Tiaret. C’est ce qu’a confirmé le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, qui occupe également le poste de Premier ministre par intérim depuis jeudi dernier.

En réponse écrite à une question du député Ahmed Beldjillali concernant la relance de l’ancienne usine Hyundai de Tiaret, le ministre a déclaré : « J’ai l’honneur de vous informer que, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à instaurer une nouvelle dynamique économique, le ministère de l’Industrie accorde une priorité absolue à la réexploitation des entreprises industrielles à l’arrêt, en particulier celles qui sont revenues à la propriété de l’État par des décisions de justice définitives. »

Concernant l’usine d’assemblage de Tiaret, le ministre a précisé que les biens meubles et immeubles de l’usine, confisqués par des décisions de justice définitives, sont actuellement à l’étude au niveau du comité sectoriel compétent. L’objectif est de les transférer au portefeuille d’une entreprise publique qui sera chargée de la relance du site.

Vers une meilleure protection des consommateurs : le ministère de l’Industrie encadre strictement les concessionnaires

En parallèle à la relance de l’usine Hyundai de Tiaret et à l’annonce de la commercialisation prochaine de plusieurs modèles de la marque sud-coréenne en Algérie, le ministère de l’Industrie a tenu à rappeler les obligations légales des concessionnaires automobiles vis-à-vis des clients algériens.

Ce rappel intervient dans un contexte où les plaintes de consommateurs se multiplient, notamment concernant les retards de livraison et les acomptes non remboursés.

Dans une réponse adressée au député Hocine Habchi, le ministère a mis en avant les dispositions du décret exécutif n°22-383 du 17 novembre 2022, ainsi que celles du cahier des charges encadrant l’activité des concessionnaires. Il y est clairement stipulé que tout client ayant versé un acompte pour l’achat d’un véhicule neuf doit être remboursé en cas d’indisponibilité du véhicule, avec une indemnisation de 10 % du montant versé.

Par ailleurs, l’article 19 du cahier des charges fixe le délai de livraison à un maximum de 45 jours après la commande. Ce délai peut être prolongé uniquement par un accord écrit entre le client et le concessionnaire. Dans le cas d’un paiement intégral, le véhicule doit être livré dans un délai de 7 jours.

Afin d’assurer le respect de ces obligations, une plateforme électronique dédiée aux plaintes des consommateurs a été mise en place par le ministère. Cet outil permet un suivi rigoureux des réclamations, avec la possibilité de sanctions contre les concessionnaires en infraction, incluant le remboursement immédiat des sommes perçues.