Hydrogène vert : l’Algérie et le Chili unis pour former les futurs experts de l’industrie

En marge de sa participation à un sommet de l’ONU, le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Baddari, a eu l’occasion de discuter avec la ministre chilienne des Sciences et Technologies, du Savoir et de l’Innovation, sur la question d’un partenariat scientifique dans le domaine de l’hydrogène vert entre les deux pays.

Il a également été question de former des alliances pour développer des secteurs en plein essor comme celui des nanotechnologies.

L’Algérie et le Chili collaborent pour former les futurs experts en énérgies verts et nanotechnologie

Le ministre de l’Enseignement supérieur, M. Kamel Baddari, participe actuellement au sommet du G77+Chine à La Havane, Cuba, où il a eu l’occasion de s’entretenir en profondeur avec son homologue chilienne, Mme. Icen Ithchifiri.

L’objectif de cette réunion était de renforcer la coopération entre l’Algérie et le Chili dans des domaines cruciaux tels que la recherche scientifique, l’innovation et les nouvelles technologies.

À LIRE AUSSI : Énergies propres : le complexe pétrochimique SORFERT se tourne vers l’hydrogène vert

Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, les discussions entre les deux politiciens ont été fructueuses et ont porté sur divers sujets stratégiques.

L’un des points majeurs de l’entretien a été le partenariat pour la recherche et la formation dans des secteurs en plein essor, notamment l’hydrogène vert, les énergies renouvelables, la nanotechnologie, l’intelligence artificielle et l’informatique. Cette collaboration vise à stimuler le développement économique et technologique des deux nations.

Les universités algériennes et chiliennes bientôt jumelées

De plus, les deux parties ont évoqué la création d’un programme d’échange d’étudiants et d’enseignants, renforçant ainsi les liens entre les institutions éducatives des deux pays. Cette initiative favorisera l’échange d’idées, de compétences et d’expériences entre les étudiants et les enseignants algériens et chiliens, ouvrant ainsi la voie à une collaboration académique solide.

À LIRE AUSSI : L’ambassadrice d’Algérie au Chili sublime en Karakou à sa cérémonie de prise de fonction

Dans cette optique, des mécanismes de mise en œuvre de ces coopérations ont été discutés, spécifiquement la possibilité de jumelages entre les universités des deux nations et la préparation de présentations conjointes.

Ces mesures concrètes visent à garantir que la coopération éducative et scientifique entre l’Algérie et le Chili devienne une réalité tangible et profite aux deux pays.