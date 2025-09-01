Hydrogène vert : l’Algérie courtisée par un géant koweïtien pour un projet majeur

L’Algérie attire de nouveaux regards stratégiques sur son potentiel énergétique. Ce lundi, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu à Alger Cheikh Mishaal Al-Jarrah Al-Sabah, président du conseil d’administration du groupe koweïtien Metro Holding Company.

Au cœur des discussions, un projet d’investissement majeur basé sur la production d’hydrogène vert, secteur appelé à devenir un pilier de la transition énergétique mondiale.

Lors de cette rencontre, le président de Metro Holding a exposé un plan d’investissement ambitieux reposant sur deux atouts naturels de l’Algérie. Notamment son ensoleillement quasi permanent et son potentiel éolien considérable.

Un projet d’investissement ambitieux basé sur la production d’hydrogène vert en discussion avec le Koweït

L’objectif est de produire et d’exporter de l’hydrogène vert. Énergie considérée comme l’un des leviers clés pour décarboner l’industrie et réduire la dépendance aux énergies fossiles.

En effet, le projet intègre une dimension technologique forte, qui va au-delà de la simple production d’énergie. Il prévoit :

Un transfert de savoir-faire dans les énergies renouvelables,

dans les énergies renouvelables, Le développement local de l’industrie des électrolyseurs,

La formation de compétences nationale s,

s, Le renforcement du contenu local dans la chaîne de valeur.

Un volet qui vise à ancrer le projet dans une dynamique durable. En faisant de l’Algérie non seulement un fournisseur, mais aussi un acteur industriel et technologique.

Algérie – Koweït : réunions techniques et feuille de route pour l’hydrogène vert

Par ailleurs, les deux parties se sont entendues sur la mise en place de réunions techniques entre experts afin de tracer une feuille de route concrète. Pour Mohamed Arkab, ce type de partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de l’Algérie une plateforme régionale incontournable.

« La position géographique de l’Algérie, ses ressources renouvelables abondantes et ses infrastructures existantes lui confèrent un rôle central dans la production et l’exportation d’hydrogène vert », a souligné le ministre. Rappelant les initiatives déjà engagées, dont le projet de « corridor sud de l’hydrogène », reliant l’Algérie à l’Europe et officialisé par une déclaration d’intention signée à Rome en janvier 2025.

Un cadre favorable pour attirer les investissements

Mohamed Arkab a également insisté sur la nécessité d’un environnement propice aux investisseurs. À savoir, un cadre juridique incitatif et le développement des compétences locales. Mais aussi attractivité accrue grâce aux réformes économiques et à la nouvelle loi sur l’investissement.

Ces mesures visent à renforcer la transparence et la compétitivité. Ouvrant ainsi la voie à de nouveaux partenariats stratégiques avec des groupes étrangers.

Hydrogène vert : Metro Holding, un partenaire régional expérimenté

Metro Holding Company, acteur majeur de l’investissement au Koweït, possède une expertise reconnue dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de l’industrie. En se tournant vers l’Algérie, le groupe confirme sa volonté de jouer un rôle actif dans la transition énergétique régionale. En particulier dans le domaine émergent de l’hydrogène vert.

La rencontre, qui a réuni également le secrétaire d’État chargé des Énergies renouvelables, Nourredine Yassa, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, ainsi que plusieurs responsables du secteur, marque une étape supplémentaire dans l’ouverture de l’Algérie aux investissements internationaux liés aux énergies propres.

En somme, si les discussions se traduisent en réalisations concrètes, le pays pourrait renforcer son rôle dans l’approvisionnement énergétique de l’Europe tout en posant les bases d’une industrie locale innovante.