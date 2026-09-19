Hydrogène vert : Alger et Berlin cadrent leurs ambitions

Alger s’apprête à devenir le carrefour des technologies énergétiques de demain. La Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK Algérie) organise, ce 21 septembre dans la capitale, une importante rencontre d’affaires dédiée à l’hydrogène vert ainsi qu’aux solutions de pointe en matière de stockage d’énergie.

Cet événement de premier plan s’inscrit dans le cadre d’un voyage d’affaires régional, programmé du 21 au 25 septembre en Algérie et en Tunisie, sous l’égide de l’initiative allemande d’exportation dans le domaine de l’énergie.

Il réunit un parterre d’experts, de représentants d’institutions sectorielles, de cadres ministériels des deux nations et de nombreuses entreprises des deux rives.

Un partenariat stratégique face aux défis climatiques

L’objectif affiché par les organisateurs est double : dynamiser les flux d’affaires bilatéraux et repérer des synergies concrètes dans les secteurs porteurs de la transition écologique.

La délégation d’outre-Rhin venue pour l’occasion compte bien faire valoir son savoir-faire. Ses membres exposeront des technologies de pointe englobant l’électrolyse, le traitement et le dessalement de l’eau, le stockage, la compression, les équipements industriels, la reconversion de canalisations, sans oublier l’ingénierie et la certification.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie, 2e puissance africaine d’un marché mondial à 240 Mds $… et ce n’est pas le pétrole

Au cœur des discussions, le projet d’envergure du corridor SoutH2 occupera une place prépondérante. Cette infrastructure stratégique est appelée à devenir le pont énergétique reliant la production algérienne d’hydrogène vert aux marchés européens.

Les participants assisteront également à des présentations détaillées sur la feuille de route énergétique de l’Algérie et les ambitions nationales en matière d’énergies renouvelables.

Du dialogue à l’action concrète

Le programme de cette journée ne se limitera pas aux allocutions institutionnelles. Des interventions de l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement durable (GIZ) et des panels de discussion rythmeront les travaux, débouchant sur une table ronde axée sur les perspectives d’avenir de la coopération bilatérale.

Pour transformer ces échanges en opportunités tangibles, les rendez-vous d’affaires B2B programmés offriront aux acteurs présents un cadre idoine pour sceller des partenariats industriels.

🟢 A LIRE AUSSI : 10 cargaisons par an : Découvrez le nouveau client asiatique du GNL algérien

Cette dynamique intervient à un moment charnière, alors que l’Algérie déploie activement sa stratégie nationale pour l’hydrogène et accélère son programme d’énergies renouvelables.

En combinant visions politiques et besoins industriels, cet événement ambitionne de positionner durablement les deux partenaires sur la trajectoire de l’énergie propre et de l’innovation technologique.