Hydrocarbures : vers le renforcement du partenariat algéro-thaïlandais

L’Algérie tend à consolider sa position sur le marché international des hydrocarbures en tant que fournisseur et partenaire fiable. Cette démarche intervient en marge d’un contexte mondial marqué par une forte demande ; mais aussi par des inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole et du gaz.

Dans le cadre du développement du partenariat et de l’investissement entre l’Algérie et la Thaïlande ; le Ministre des Énergies et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu hier le Président directeur général (P-DG) du Groupe Thaïlandais PTT Exploration & Production Plc, Montri Rawanchaikul.

Selon un communiqué émanant du Ministère de l’Énergie ; « les deux parties ont abordé l’état des relations de coopération et de partenariat dans le secteur des hydrocarbures ». Notamment celles liant le Groupe Sonatrach au Groupe thaïlandais PTT Exploration & Production Plc. Estimant que ces relations sont « excellentes ».

Les perspectives de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures ont aussi été abordées. À cet effet, le Ministre Mohamed Arkab a invité le Groupe PTT Exploration & Production Plc « à continuer à investir davantage dans le domaine pétrolier et gazier et de créer des partenariats mutuellement bénéfiques ».

Le Ministre de l’Énergie a aussi invité le Groupe thaïlandais « à participer aux appels d’offres que son secteur s’apprête à lancer prochainement ». Notant que ces derniers interviennent « dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ; qui offre plusieurs avantages aux investisseurs ».

De son côté, le P-DG du Groupe PTT Exploration & Production Plc est revenu sur « la qualité des relations historiques qu’entretiennent son Groupe et Sonatrach. En exprimant sa volonté « à poursuivre l’investissement en Algérie ». Montri Rawanchaikul n’a par manqué l’occasion pour affirmer que « l’Algérie est un partenaire confiant et crédible ».

Secteur gazier : nouveau partenariat pour Sonatrach et Engie

Il convient de rappeler que la compagnie nationale Sonatrach a annoncé hier la signature d’un accord avec le groupe énergétique français Engie. Cet accord porte sur l’achat et la vente de gaz naturel à travers le Medgaz.

D’après le communiqué de Sonatrach ; le contrat liant les deux groupes remonte à 2011 et prévoit la livraison de gaz naturel par la compagnie nationale à Engie via le gazoduc Medgaz. Ainsi, cet accord défini le prix de vente contractuel applicable sur une période de 3 ans ; allant jusqu’à 2024, pour prendre en compte les conditions de marché.

Lors de cette rencontre ; les deux Groupes, Sonatrach et Engie ; ont fait part de leur intention d’étendre leur partenariat. Notamment sur le gaz naturel liquéfié (GNL) ; et le gaz naturel.