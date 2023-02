Hydrocarbures : vers la signature d’un accord entre l’Algérie et les USA

Selon une information révélée par le journal américain, ce lundi, Wall Street Journal (WSJ) rapportée par l’agence Reuters, le groupe pétrolier américain Chevron négocie un accord avec l’Algérie. Et ce, dans le domaine de l’exploration d’hydrocarbures.

En vue d’accélérer les négociations à ce sujet, le groupe susmentionné a envoyé, au cours des deux derniers mois, des représentants des relations gouvernementales, de la sécurité et du développement des affaires à Alger. D’ailleurs, certains d’entre eux ont rencontré des responsables algériens, indique la même source médiatique.

Dans ce sillage, il convient de rappeler qu’un mémorandum d’entente a été signé entre Chevron et le groupe pétro-gazier algérien Sonatrach. Cela en 2020. En effet, ce document porte sur l’industrie des hydrocarbures. D’après les révélations d’un porte-parole de Chevron, l’Algérie a donné au groupe l’accès à des données relatives aux trois plus grands gisements de gaz dans le pays. Il est question du bassin de l’Ahnet, Berkine ou encore celui de Gourara.

L’ambassadrice américaine Elizabeth Moore Aubin reçu par le ministre Arkab

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique, le ministre de l’Énergie et des mines, à savoir Mohamed Arkab a reçu, ce lundi, l’ambassadrice américaine en Algérie. En effet, le premier responsable du secteur de l’énergie a évoqué avec Elizabeth Moore Aubin les perspectives de la coopération algéro-américaine dans le domaine des hydrocarbures.

Dans ce sens, Elizabeth Moore Aubin et son hôte ont mis en lumière « les opportunités d’investissement et les échanges d’expérience entre les deux pays « . Notamment, dans le domaine « des hydrocarbures, les énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que dans le domaine des mines ». D’après un communiqué dévoilé à cette occasion, Arkab a incité les entreprises américaines à investir en Algérie. Afin de créer « des partenariats avec les entreprises algériennes mutuellement bénéfiques », indique le communiqué du ministère.