Hydrocarbures : Un investissement d’un milliard de dollars scellé entre l’Algérie et l’Égypte

Sous l’égide du Ministre d’État, Ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et de son homologue égyptien Karim Ibrahim Ali Badawi , le groupe Sonatrach a franchi une étape décisive dans sa stratégie de développement. Au programme : le lancement de la phase II du projet Hassi Bir Rekaiz et un accord stratégique pour l’approvisionnement de l’Égypte en hydrocarbures.

Le siège de la direction générale de Sonatrach a été, aujourd’hui, le théâtre d’une signature d’envergure témoignant de la solidité des relations bilatérales entre Alger et Le Caire. Cet événement, qui s’est déroulé en présence du PDG de Sonatrach et de hauts responsables des secteurs pétroliers égyptien, italien et thaïlandais, s’inscrit dans une volonté commune de dynamiser la coopération énergétique intra-africaine.

Hassi Bir Rekaiz : Un investissement d’un milliard de dollars pour booster la production de pétrole

Le premier accord concerne le contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) pour la seconde phase de développement du périmètre de Hassi Bir Rekaiz, situé dans le bassin de Berkine. D’un montant excédant le milliard de dollars, ce contrat a été attribué à un consortium composé de la société égyptienne Petrojet et de la firme italienne Arkade.

Ce projet ambitieux prévoit la réalisation d’une nouvelle unité de traitement de pétrole brut d’une capacité de 31 500 barils par jour, ainsi que des installations de traitement des gaz associés et des eaux de production. Prévu pour être achevé sous 39 mois, ce chantier vient compléter la première phase lancée en 2019.

L’objectif à terme pour Sonatrach et son partenaire thaïlandais PTTEP est de consolider significativement les capacités de production nationale.

Exportations d’hydrocarbures : L’Algérie devient un partenaire énergétique clé pour l’Égypte

Parallèlement à ce contrat industriel, un protocole d’accord a été signé entre Sonatrach et l’Autorité égyptienne générale du pétrole (EGPC). Ce document cadre les futures négociations relatives à la commercialisation du pétrole brut et des produits pétroliers algériens au profit de l’Égypte.

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Cette entente ouvre de nouvelles perspectives commerciales et vise à fluidifier les échanges énergétiques entre les deux pays, renforçant ainsi la position de l’Algérie comme partenaire énergétique fiable à l’échelle régionale.

Algeria Bid Round 2026 : Un cadre attractif pour les investisseurs étrangers

Lors de son allocution, Mohamed Arkab a souligné que ce projet est le fruit des réformes législatives profondes entreprises par l’Algérie, notamment à travers la loi 19-13 sur les hydrocarbures et la loi 22-18 sur l’investissement. « Ce cadre moderne et incitatif garantit la transparence et renforce l’attractivité de notre secteur énergétique », a-t-il affirmé.

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Le ministre a profité de l’occasion pour inviter les entreprises égyptiennes et internationales à participer massivement au prochain cycle d’appels d’offres « Algeria Bid Round 2026 », précisant que toutes les conditions sont réunies pour accueillir de nouveaux projets structurants sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique.

À travers ces accords, Sonatrach réaffirme sa stratégie d’expansion et sa volonté de valoriser les ressources nationales via des partenariats gagnant-gagnant, tout en contribuant à la sécurité énergétique du continent.