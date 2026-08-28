Hydrocarbures : Sonatrach scelle un partenariat d’envergure avec le géant chinois Sinopec

Dans le cadre de la consolidation des liens énergétiques stratégiques entre l’Algérie et la Chine, la compagnie nationale Sonatrach et le géant chinois Sinopec ont procédé ce vendredi à Pékin à la signature d’un protocole d’entente majeur.

Porté par une délégation algérienne de haut niveau menée par le président-directeur général de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, cet accord marque un tournant stratégique visant à examiner de nouvelles opportunités d’investissement et de transfert technologique sur l’ensemble de la chaîne de valeur des hydrocarbures et de la transition énergétique.

La cérémonie de signature s’est déroulée en marge de la visite officielle du patron de Sonatrach dans la capitale chinoise. Ce nouvel accord s’inscrit dans le prolongement direct du protocole d’entente conclu en 2024 entre les deux entités.

Les évaluations approfondies issues de ce premier cadre d’entente ont permis d’identifier des opportunités d’intérêt mutuel très concrètes et d’enclencher une nouvelle dynamique de collaboration industrielle.

Un accord d’envergure signé à Pékin entre Sonatrach et Sinopec

Alors que la collaboration historique reposait principalement sur l’exploration et la production pétrogazière classique, ce nouveau cadre d’entente élargit considérablement le périmètre d’action conjoint.

Les deux compagnies prévoient d’examiner les opportunités d’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, tout en accordant une attention particulière au développement complexe des réservoirs à forte technicité.

Parmi les axes prioritaires figurent des secteurs à haute valeur ajoutée comme la pétrochimie et la valorisation stratégique de l’hélium.

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L’ingénierie pétrolière de pointe, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies associées constituent également la pierre angulaire de ce texte, qui intègre par ailleurs un volet essentiel consacré au développement des compétences et au transfert de savoir-faire au profit des cadres et techniciens du secteur.

Pétrochimie, hélium et renouvelables : les nouveaux axes du partenariat

Cette initiative reflète la vitalité et la densité croissante du partenariat stratégique qui unit le secteur énergétique algérien aux entreprises chinoises.

Au fil des années, les acteurs majeurs de l’industrie chinoise ont fortement accru leur ancrage dans les projets énergétiques en Algérie, participant activement au développement des infrastructures nationales tout en diversifiant les axes d’échange économique entre Alger et Pékin.

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e rapprochement formalisé ce vendredi à Pékin s’appuie d’ailleurs sur des réalisations opérationnelles d’envergure déjà bien ancrées. Pour rappel, le groupe chinois Sinopec demeure l’un des partenaires les plus actifs de la Sonatrach.

En février 2025, un contrat majeur de partage de production d’une valeur de 850 millions de dollars a été officiellement paraphé pour le développement du périmètre stratégique de Hassi Berkane Nord.

En parallèle, plusieurs protocoles d’accord techniques sont actuellement en cours d’exécution pour l’évaluation approfondie du potentiel en ressources d’hydrocarbures dans les bassins prometteurs de Gourara et de Berkine Est.