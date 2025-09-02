Hydrocarbures : SONATRACH s’allie à l’Américain Halliburton pour développer de nouveaux projets

Le ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu ce mardi au siège du ministère le vice-président de la société internationale Halliburton pour l’Afrique du Nord, Ahmed Helmi. La rencontre, qui s’est déroulée en présence de responsables du ministère et de représentants de la société américaine en Algérie, a permis d’examiner l’état actuel de la coopération entre Halliburton et Sonatrach ainsi que les perspectives de développement futur.

À LIRE AUSSI : Meurtre d’une cadre de SONATRACH à Laghouat : un conflit familial au cœur de l’affaire

Les discussions ont porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment l’exploration et le développement des champs pétroliers et gaziers, les services pétroliers, l’intégration des solutions numériques et des nouvelles technologies, mais aussi la formation et le renforcement des compétences des ressources humaines algériennes dans ce secteur vital.

Arkab reçoit Halliburton : cap sur la technologie et le développement local

Lors de cet entretien, Mohamed Arkab a mis en avant l’importance de consolider le partenariat avec Halliburton, rappelant les liens historiques qui unissent cette société à Sonatrach. Il a insisté sur le rôle essentiel des solutions numériques dans l’optimisation de l’exploitation des ressources nationales en hydrocarbures. Selon lui, ces technologies modernes permettent non seulement de garantir une meilleure gestion des gisements, mais aussi d’assurer la durabilité des ressources énergétiques du pays.

À LIRE AUSSI : Drame familial en France : une Algérienne soupçonnée d’avoir tué ses enfants avant de se suicider

Le ministre a également souligné la nécessité de développer les champs existants et d’augmenter les niveaux de production afin de répondre aux besoins croissants du marché, tout en mettant l’accent sur la promotion du contenu local. Cette approche vise à donner une plus grande place aux entreprises et aux compétences nationales dans la chaîne de valeur énergétique, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de l’expertise étrangère.

Halliburton confirme son engagement en Algérie

De son côté, Ahmed Helmi a exprimé la volonté d’Halliburton de renforcer sa présence et ses investissements en Algérie. Il a salué les réformes entreprises par les autorités algériennes pour améliorer le climat de l’investissement et rendre le secteur énergétique plus attractif. Ces évolutions, selon lui, ouvrent la voie à une coopération plus dynamique et à des projets conjoints bénéfiques pour les deux partenaires.

À LIRE AUSSI : Nouvelle flambée de l’euro en Algérie : le marché noir des devises sous tension ce 2 septembre

Le représentant d’Halliburton a par ailleurs réaffirmé l’engagement de la société à mettre à disposition de Sonatrach les technologies les plus avancées et les solutions innovantes adaptées aux besoins du marché algérien. Il a aussi assuré que son entreprise continuerait à contribuer à la promotion du contenu local, à soutenir la formation et la qualification des cadres algériens et à développer des partenariats d’investissement créateurs de valeur ajoutée.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre l’Algérie et ses partenaires internationaux, dans un contexte où le pays mise sur une exploitation plus efficace et durable de ses ressources énergétiques.